Aina Clotet guanya el premi a la millor interpretació revelació en la Setmana de la Crítica de Canes per 'Viva'
La comèdia dramàtica és el debut de l'actriu en la direcció d'un llargmetratge
ACN
Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació (Rising Star Award) en la Setmana de la Crítica del Festival de Canes pel seu paper a la pel·lícula 'Viva', que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. L'obra és una de les set produccions catalanes projectades a la 79a edició del prestigiós certamen francès. Rodada en català, el film explora a partir de la tragicomèdia temàtiques com la por a la mort, la dependència de l'amor romàntic i el desig de viure, i ha competit en la secció paral·lela del festival francès, la Setmana de la Crítica.
'Viva' s'endinsa en la història de la Nora, una dona d'uns quaranta anys que intenta recuperar la seva vida després de superar un càncer de pit. Els plans, però, no li sortiran com espera en conèixer el Max, un jove de poc més de vint anys que farà trontollar la seva fràgil estabilitat.
En una entrevista recent des de la ciutat francesa, Clotet va definir la seva estrena rere les càmeres com "un acte de resiliència absoluta" que sorgeix "des d'un lloc molt íntim i profund". A més, va recordar que, des del principi, tenia clar que volia que 'Viva' parlés "de l'amor, la passió, l'amor romàntic i la por d'estar sol i la de morir, que és la més profunda de totes". "Aquestes dues forces contraposades donen a la Nora unes ganes ferotges de viure que la llencen a un 'carpe diem' molt bèstia", va explicar.
El que no entrava en els seus plans, però, era protagonitzar-la. Recorda que va començar a escriure el projecte amb 35 anys i, inconscientment, situava els personatges en aquella edat. Quan havia de buscar la protagonista per encapçalar el repartiment, cinc anys més tard, es va adonar que era "més interessant" que la Nora fos una noia més madura, perquè la distanciava més del personatge masculí. "La pel·lícula és una ficció, però evidentment comparteixo moltes coses amb la Nora i vaig veure que, en el fons, tenia el meu to", va afirmar durant l'entrevista. I va decidir llençar-s'hi.
Per a la Nora, la relació amb el Max representa un trencament amb totes les estructures i una crida a viure el present, un moment en què es "reapropia" del seu cos i del seu desig després d'una mastectomia. Això fa que la protagonista "reneixi", en paraules de la directora i actriu.
Una història universal concebuda en català
Com en la temàtica i el gènere, Aina Clotet tampoc va dubtar de la llengua en la qual volia rodar el film. Rebutja les fronteres lingüístiques, considera que 'Viva' havia de fer-se en la llengua en la qual pensa, sent i s'expressa. "M'encanta la barreja lingüística també, perquè la vida, com la pel·lícula, ho tenen. S'hi parla anglès, castellà i francès, però sentia que el català havia de ser la llengua vehicular, sens dubte", va concloure en la recent conversa amb l'ACN.
En aquest sentit, va celebrar que cada projecte es faci amb la "la seva llengua" perquè cal defensar-les totes i destaca la importància que una llengua com la catalana pugui viatjar pel món a través de l'audiovisual.
De Lloll Bertran a Willy Toledo
La pel·lícula, que arribarà als cinemes el 19 de juny, compta amb Naby Dakhli, Marc Soler, Lloll Bertran i Zaira Pérez, amb la col·laboració especial de Guillermo Toledo i Josh Zuckerman en el repartiment. És una producció d'Ikiru Films i Funicular Films. El guió el signen la mateixa Aina Clotet i Valentina Viso.
Amb 'Viva, Clotet s'ha estrenat a competició de la Setmana de la Crítica de Canes com a directora d'una pel·lícula, però fa dos anys també va ser al festival per la sèrie 'Això no és Suècia', que també protagonitzava. La proposta va rebre el premi a la millor interpretació al Canneseries, el festival internacional enfocat a la mostra i la promoció de sèries de televisió.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut