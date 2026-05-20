ART VISUAL
Borredà estrenarà DinouVint, esdeveniment singular que s'articularà únicament al voltant de la fotografia patrimonial i històrica
Del 22 al 31 de maig es podran visitar 10 exposicions d'imatges del segle XIX i XX tot fent un recorregut per racons i cases emblemàtiques del poble
Provenen de fons diversos, des de l'Arxiu Nacional de Catalunya a l'Arxiu Comarcal del Berguedà, passant pel del Centre Excursionista de Catalunya
La iniciativa, que també programa activitats, ha permès descobrir dues col·leccions de famílies del poble, que s'exposaran per primera vegada
Des de fotografies familiars d'estiuejants dels anys 20 fins a imatges de diversos fronts de la Gran Guerra. Des del pas de soldats per Berga arran dels Fets de Fígols de 1932 fins a l'exploració del Japó al segle XIX. La primera edició del DinouVint. Fotografies d'arxiu i memòria permetrà veure a Borredà, del 22 al 31 de maig, una desena d'exposicions que mostraran fotografies del segle XIX i del segle XX provinents de fons molt diversos com l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu Comarcal del Berguedà, el Centre Excursionista de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona o l'Ateneu Barcelonès, així com de col·leccions privades vinculades al poble que s'exposaran per primera vegada. Les mostres es podran visitar tot fent un recorregut per racons i cases emblemàtiques del poble.
La història fotografiada
Aquest projecte és organitzat per Grisart_Lab, que dirigeix l'artista visual Albert Gusi (Castellbisbal, 1970), que està vinculat amb Borredà des de fa 40 anys. Gusi assenyala que és una proposta singular i única a Catalunya, per ser la primera que s'articula exclusivament al voltant de la fotografia de patrimoni i històrica: "és una càpsula cultural expandida que neix amb la voluntat de descobrir, reivindicar i reinterpretar imatges d'arxiu, sovint desconegudes, que formen part de la memòria visual col·lectiva del país i d'arreu. Es tracta d'un espai de trobada on la fotografia és l'eina per entendre el passat i interpretar el present". També és inèdit perquè per primera vegada en un sol municipi es podran visitar diversos fons d'arxius públic i privats.
Ara bé, la fotografia antiga es reproduirà amb mitjans contemporanis i es mostrarà com un espai de memòria, de coneixement, d'aprenentatge, d'intercanvi. "Hi ha un munt de capes d'informació que podem trobar en aquestes fotografies, com la manera de comunicar, de vestir, les relacions humanes d'aquell moment, l'ocupació de l'espai, l'actitud dadant d'una càmara".
Programació d'activitats paral·leles
I tot això es farà a Borredà, apostant per la descentralització cultural i per un projecte d'àmbit local amb vocació nacional. La proposta combina exposicions, projeccions, conferències i activitats participatives. La inauguració es farà el divendres 22 de maig (19 h), al teatre Puigmal, amb la participació del director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, Abel Rubió. Diumenge 25 de maig (12 h) es presentarà el llibre Maybe Never Again, de la fotògrafa Espe Pons, que explora el paper de les dones estrangeres en la lluita antifeixista durant la guerra civil espanyola. Dissabte 30 de maig (19 h), l'historiador de fotografia Jep Martí parlarà de l'obra de Francesc Blasi, el fotoexcursionista que passaà per Borredà i viatjà per tot el món. I diumenge 31 de maig (12 h), l'actriu Mercè Pons i el poeta Lluís Calvo llegiran poemes de Ramon Tor, actor nascut a Borredà el 1880 del qual se'n podran veure els retrats per a les obres que va protagonitzar.
El DinouVint compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Borredà, que ha cedit els espais on es mostraran gran part de les exposicions, i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
