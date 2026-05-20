Canes 2026 (Dia 9): Andrey Zvyagintsev, un ferm candidat a la Palma d'Or
La situació personal, el context internacional i la trajectòria del director rus avalen les probabilitats: "Minotaur" és una altra joia de la seva carrera
Grans cineastes continuen sumant-se a la programació del festival de Canes. Avui ha estat el torn d’Andrey Zvyagintsev, cineasta rus que fa anys que està allunyat del seu país. Els millors festivals han anat seleccionant les seves pel·lícules recents, rodades sobre la dissidència política, però des del major dels rigors artístics. Ho acrediten el Lleó d’Or a Venècia amb El regreso i els guardons a Canes a Leviatán -millor guió- i Sin amor -premi del jurat.
La seva situació personal, el context internacional i la seva trajectòria el converteixen en un candidat immediat a la Palma d’Or, que es converteix en altament probable si tenim en compte que Minotaur és una altra joia de la seva carrera. El film ens situa a Rússia fa quatre anys, quan Gleb, el director d’una companyia d’èxit, observa com el seu triomf personal es va ensorrant a causa de pressions corporatives i la desfeta del seu matrimoni. La poeticitat pròpia d’aquesta faula de Zvyagintsev erigeix el resultat en una obra majestuosa: una valuosa, crítica i subtil tragèdia clàssica a ritme de thriller i amb una direcció sensacional.
L'intel·ligent Kiyoshi Kurosawa
Dins de la secció Cannes Premiere, fora de competició, també hem vist The samurai and the prisoner, de Kiyoshi Kurosawa, cineasta japonès veterà, però que sempre viurà a l’ombra del mític Akira que porta el seu mateix cognom. I això que més d’un, com l’oscaritzat realitzador de Parásitos, diu que el bo és Kiyoshi. Sigui com sigui, a través de joies com Cure i Tokyo sonata, ha demostrat que posseeix una intel·ligència extraordinària en la seva posada en escena. Lluny dels seus habituals thrillers terrorífics ara també ha aplicat el seu talent a un drama d’època, tot i que suma com a la resta de la seva filmografia un component de misteri.
Partint de la novel·la homònima d’Honobu Yonezawa, The samurai and the prisoner ens situa a la Xina del segle XV, quan un samurai, Araki Murashige, es veu obligat a enfrontar-se al seu senyor i tancar-se dins d’un castell per sobreviure. Quan un assassinat sacsegi la seva resistència, Araki haurà d’alliberar un presoner de la presó del castell, un antic adversari expert en estratègies militars amb qui sumarà forces per resoldre el cas.
