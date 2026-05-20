Fillas de Cassandra, Anna Andreu i Cia. Manolo Alcántara actuaran al Cantilafont
Serà els dies 17 i 18 de juliol al Castell d'Olost
ACN
El festival Cantilafont ha anunciat aquest dimecres el cartell complet de la nova edició. Serà el 17 i 18 de juliol al Castell d'Olost. Enguany hi actuaran Anna Andreu, Fillas de Cassandra Sarah Anglada amb 'Rose Bif' i la Cia. Manolo Alcántara amb 'Refugi'. Una programació que es completarà amb els noms ja anunciats com són El Petit de Cal Eril, Nyandú, Edna Bravo i la Cia. Fèmut amb l'espectacle 'Clam'. El festival reivindica el paisatge, el món rural i la consciència per la sostenibilitat amb una oferta cultural per viure "sense presses ni aglomeracions". Aquesta edició se centra en la música i les arts escèniques, especialment el circ i amb un entorn natural i rural d'aquesta zona del Lluçanès. Els abonaments ja estan a la venda al web.
El Cantilafont d'enguany comptarà amb una dotzena de propostes, de les quals 8 són musicals, 3 d'arts escèniques i 2 són sessions de DJ. Un any més, s'apostarà també per la gastronomia de km zero per oferir una experiència "de proximitat, arrelada i conscient" al públic assistent.
El primer dia, Edna Bravo obrirà el festival amb una proposta entre folk i sonoritats del seu primer àlbum 'Sotabosc' (Indian Runners, 2025) on parla de temes com el dol, l'ansietat i la fragilitat emocional. Seguidament es podrà veure 'Rose Bif', de Sarah Anglada, un solo que barreja clown, text i moviment. Seguidament, serà el torn dels concerts. La primera serà Anna Andreu, acompanyada de la multi instrumentista, Maria Arrufat, amb cançons de 'Vigília'. Després actuarà Nyandú en el que serà el primer concert de la nova gira coincidint amb els 15 anys de trajectòria. I tancaran la nit Thelee i 'BibBeat'.
El segon dia de festival començarà amb l'actuació de La Publicitat, una banda que combina rock i "lletres punyents". La Cia. Fèmut presentarà seguidament 'Clam', un espectacle que explora la llibertat des de la intersecció entre les tècniques acrobàtiques, la cultura popular i un espai circular. Més tard, El Petit de Cal Eril oferirà 'Eril Eril Eril' (Bankrobber, 2025), dotze cançons que transiten entre la llum i l’ombra, entre la intuïció i el dubte, entre allò que érem i allò que encara no sabem que serem. La proposta escènica arribarà de la mà de la Cia. Manolo Alcántara que portarà 'Refugi', un retorn als orígens. I és que tornarà a caminar pel cable en un muntatge que parla de les pors, les limitacions i la necessitat de seguir avançant.
Aquell dia també actuaran les gallegues Fillas de Cassandra, que fusionant tradició oral, electrònicai feminisme amb cançons de l'àlbum 'Tertúlia' (Altafonte, 2026) on reivindiquen la bellesa dels moments quotidians. A continuació serà el torn de Fades, un trio que canta pop català que avançarà alguns dels temes del seu nou treball que sortirà a finals d'any. I DJ Jolie tancarà el festival i la nit amb propostes electròniques, rock alternatiu i 'indi'.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43