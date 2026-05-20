El renovat Globus celebra la seva primera nit inaugural amb 300 persones: "Ha estat un esdeveniment de ciutat"
Al sopar, a l'interior, els comensals van ser un centenar, però durant la vesprada, que va començar al jardí del bar-restaurant, es van triplicar els assistents
La reobertura de l'històric local va tenir les actuacions del Màgic Pol i dels Humana Sound System | Avui, segona nit temàtica amb poesia, música i teatre
Un "esdeveniment de ciutat". Així defineix Jordi Ruiz, un dels responsables del renovat Globus, la primera inauguració que aquest dimarts a la nit va celebrar l'històric local del carrer Fonollar de Manresa. Al sopar, els comensals van ser un centenar, però durant la vetllada, que va començar al jardí del bar-restaurant, equipat amb una flamant barra nova d'exterior i amb l'actuació del Màgic Pol, es van reunir unes 300 persones: "La gent té ganes de retrobar-se amb un local que reconeixen d'un passat", subratlla Ruiz. Avui i fins dissabte, hi tornen amb quatre nits temàtiques inaugurals més. Perquè la reobertura vol ser un homenatge a un passat -la llista de reproducció musical és la mateixa de l'antic local- i un brindis per a un futur. I que la festa no s'aturi. Això sí, amb aforament ple per sopar a l'interior fins dissabte. Per als despistats, avui toca la Nit sensible, amb el poeta i rapsode Josep Pedrals, la cantant bagenca Jana Caballo i l'actriu navarclina Xènia Sellarès amb monòleg Ginecòleg, quan em toca? Amb la gastronomia del Globus i els vins de Can Sumoi.
La vesprada de dimarts, quan encara no havia caigut el sol, va portar fins al jardí del Globus els "MVP manresans de tota la vida", una reunió del món polític, econòmic, cultural i social de la capital del Bages i manresans i manresanes que volien familiaritzar-se de nou amb un dels establiments més emblemàtics de la ciutat. Una entrada amb el camí renovat, un jardí que, com abans, va demostrar les seves singulars possibilitats i un interior que manté l'essència, l'escenari, el terra de tauler d'escacs i la barra coberta, però amb una rentada de cara. I una peça curiosa: uns lavabos convertits en un espai "instagramable, tot i que no era la nostra voluntat", riu Ruiz. Però instagramables, sí.
Un 'Titànic' Màgic Pol i un sopar "clàssic"
El Màgic Pol, l'encarregat de donar la benvinguda artística a l'exterior, va buscar la complicitat del públic (no va parar fins que ho va aconseguir) per oferir un petit xou amb cordes, cartes i molt d'humor -i la bonica història de Titanic amb final feliç- mentre una part dels assistents departien i se saludaven amb la copa a la mà i picaven i d'una enorme safata un formatge grana padano que ganivetava a petits trossets un de la quinzena de cambrers i cambreres que ahir van atendre la primera nit inaugural: "Habitualment, en seran una desena, però aquests dies posarem tot el ferro". El Globus el gestiona ara societat Kurdesal, que formen una vintena de manresans, responsables també del restaurant del teatre Kursaal i de La Pineda.
La llista de reproducció musical és la mateixa de l'antic local
Després de l'actuació del Màgic Pol i quan la nit ja havia fet acte de presència, el centenar de comensals van enfilar cap a l'interior per degustar, explica Ruiz, un sopar "clàssic" del Globus de tota la vida: per fer boca, humus de pebrot, cigró i albergínia -"que només servien al Globus quan no ho feia ningú"-; la "mítica truita" de carxofa, botifarra negra i pinyons; un assortit de formatges, d'embotits i un assortit de postres: trufes, pastís de formatge i brownie. Tot ben regat (literal) amb tisanes de cava i vins de l'enòleg manresà Joan Soler (com Pura vida i Exibis). La nit fregava la matinada amb el concert d'Humana Sound System, amb els integrants de Gossos, Natxo Tarrés i Roger Farré, que van compartir la nit inaugural des de l'obertura de l'establiment. Molta personalitat en el darrer viatge sonor i experimental, cuinat a foc lent i fet a mida dels dos músics manresans, que van recollir els aplaudiments finals.
Expectatives per complir
"Volem que el nou Globus sigui un escenari de concerts, d'exposicions i de xerrades, un espai obert a la ciutat. Volem que hi passin coses". Ho explicava Ruiz hores abans de la primera inauguració i ho remarcava a punt d'engegar la segona nit. "Ha de ser més que un establiment de restauració, sense oblidar que el Globus és un establiment de restauració". Per buscar un "dinamisme" en el servei, la intenció, explica Ruiz, és "reduir un xic la carta; a l'exterior, la nova barra ja ens dona agilitat". Quan passin les cinc nits inaugurals, el Globus obrirà cada dia, de dilluns a diumenge, a partir de les 7 de la tarda. L'excepció serà aquests pròxims diumenge i dilluns (24 i 25 de maig). I ja es veurà si s'amplia o es modifica, explica. A final d'aquesta setmana ja s'obriran les noves reserves a la pàgina web del local (globusmanresa.cat). Ara? "Arreglar un pany, les obertures sempre deixen a la vista detalls per afinar" (riu). "La veritat és que les sensacions són molt positives, però hem de ser prudents perquè està clar que hem generat unes expectatives que hem de complir", remarca Ruiz.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43