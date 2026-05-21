Canes 2026 (Dia 10): Visualment brillant, amb un sòlid discurs i un relat emotiu: Això és "La bola negra" dels Javis
El film és un homenatge emocional a l'autor de "La casa de Bernarda Alba", però sobretot és un fresc queer i poètic amb dues petites intervencions de luxe per a Penélope Cruz i Glenn Close
El gran any del cinema espanyol a Canes culmina amb La bola negra, dels Javis. L'any passat hi va haver un gran esforç institucional perquè Espanya fos el país d'honor del poderós mercat de Canes, on es prenen les decisions del futur del sector. Els Javis van ser un dels convidats a presentar el seu projecte, però segurament pocs apostaven que el film no només seria seleccionat l'any següent, sinó que arribaria directament a la secció oficial competitiva del certamen, en disputa directa amb el seu reconegut mestre i productor Pedro Almodóvar.
Els mèrits per aconseguir-ho són molts, començant per una trajectòria televisiva impecable, amb treballs tan celebrats com La Mesías, Veneno i Paquita Salas. També s'han envoltat dels millors acompanyants possibles, començant per El deseo i Movistar Plus -que no deixen d'encertar-la després de Sirat- i també del gran dramaturg madrileny Alberto Conejero. De fet, La bola negra és un diàleg amb la seva obra teatral La piedra oscura, que ja reivindicava el darrer text escrit abans de morir, i inacabat, del llegendari Federico García Lorca. La bola negra és un homenatge emocional a l'autor de 'La casa de Bernarda Alba', però sobretot és un fresc queer i poètic que dona modernitat i contemporaneïtat al gegant andalús de les lletres.
Tres homes, tres èpoques
El film es divideix entre 1932, 1937 i 2017, en aquest diàleg entre els temps d'abans i després de l'assassinat feixista i cruel de Lorca i la nostra mirada al món d'ara mateix. Tres homes en tres èpoques, però una mateixa reivindicació oberta i sense obstacles de l'homosexualitat. El film inclou un extens repartiment que suma intèrprets tan diferents com Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Antonio de la Torre, Natalia de Molina... , però els Javis reserven dues petites intervencions de luxe per a Penélope Cruz i Glenn Close.
Dels tres films espanyols presents a la Secció Oficial de Canes, La bola negra destaca per ser visualment brillant, amb un sòlid discurs i un relat emotiu. Després del seu pas per Canes, esperem que amb algun guardó, el film s'estrenarà comercialment a Espanya el pròxim 2 d'octubre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius