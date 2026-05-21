Oci i cultura
La caseta de Bad Bunny: l’escenari pel qual han passat Penélope Cruz, Javier Bardem, Bad Gyal i LeBron James
El segon escenari de la gira ‘Debí tirar más fotos’, inspirat en les cases tradicionals de Puerto Rico i amb detalls d’art local, arribarà aquest divendres a Barcelona convertit en un símbol d’identitat i resistència cultural
Alba Giraldo
Bad Bunny està recorrent el món amb la seva música, però porta sempre casa seva, Puerto Rico, a prop. La caseta, el segon escenari dels seus concerts a la ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, s’ha convertit en un símbol d’identitat i en una manera de mantenir el vincle amb les seves arrels i la seva cultura a qualsevol part del món. Benito utilitza aquest espai per recordar d’on ve i reivindicar la nostàlgia porto-riquenya —com també fa al disc— com una expressió de comunitat i resistència davant la gentrificació i la pèrdua d’identitat cultural. Aquest 22 i 23 de maig, el porto-riqueny construirà i habitarà la seva caseta també a l’Estadi Olímpic, a l’inici de la seva gira europea.
L’estructura està inspirada en les cases tradicionals de Puerto Rico, especialment les de barris i zones rurals, i concretament està basada en una vivenda existent a Humacao, a la costa oriental de Puerto Rico, on també es va gravar el curtmetratge de l’artista ‘Debí tirar más fotos’. Aquesta casa es va construir utilitzant els plànols originals d’una casa de Levittown, Toa Baja, una urbanització creada per a veterans de la Segona Guerra Mundial. La seva arquitectura barreja les tradicionals cases de fusta del segle XIX amb l’estètica de les urbanitzacions de postguerra i la recerca d’una societat moderna.
Tradició porto-riquenya
L’escenari de la gira de Bad Bunny es caracteritza per una façana de colors pastel —especialment tons roses i grocs—, teulades planes, un pòrtic sostingut per arcs arrodonits, finestres de gelosia i una terrassa. L’estructura, dissenyada per Mayna Magruder Ortiz i fabricada per un equip liderat per l’arquitecte Rafael Pérez Rodríguez en un taller de més de deu mil metres quadrats, combina escuma, metall i fusta per imitar els materials reals de les construccions locals —zinc corrugat, parets pintades i blocs de formigó—, però adaptats per fer possible la mobilitat d’una gira mundial. L’espai fa 12,80 metres d’ample per 12,80 metres de llarg i arriba a 3,66 metres d’alçada.
La casa també és completament habitable a l’interior. L’ambientació ret homenatge a la cultura i l’art porto-riqueny, amb obres d’artistes com Lorenzo Homar i Alexis Díaz, ceràmica local i mobles d’estil caribeny. A més, hi ha televisors, una cuina convertida en bar, mobles senzills —com taules i cadires de plàstic, com les que protagonitzen la portada del disc de l’artista—, plantes naturals i una il·luminació clàssica.
Trobada entre famosos
Amb el temps, la caseta també s’ha convertit en una mena de zona VIP que acull famosos d’arreu del món. Aquest segon escenari va néixer a la residència porto-riquenya de Bad Bunny, ‘No me quiero ir de aquí’, i es va convertir en un dels moments més esperats de la nit. En més de 30 concerts a Puerto Rico s’hi han deixat veure actors com Penélope Cruz, Javier Bardem, Ana de Armas, Paco León i Austin Butler; artistes com Bad Gyal, Travis Scott, Rauw Alejandro, Ozuna, Quevedo, Bizarrap i Ricky Martin; i esportistes com LeBron James, Mbappé i Achraf Hakimi.
Aquest també es va convertir en un dels espais clau de la seva actuació a la Super Bowl el passat mes de febrer. Aquella actuació va reunir a l’escenari nombroses figures llatines, com Cardi B, Karol G, Young Miko, Pedro Pascal i Jessica Alba. Durant aquella actuació, Benito va reivindicar la seva cultura també a través de referències als camps de canya de sucre, les barberies i les taules de dòmino, entre altres.
Durant els concerts, la caseta funciona com un espai més íntim dins d’un espectacle de gran format. Allà, Benito sol interpretar cançons en versions acústiques, compartir moments espontanis amb els convidats o fins i tot transformar l’escenari en una festa privada davant de milers de persones. De fet, aquest segon escenari acull gairebé la meitat del repertori, amb cançons del seu últim disc com ‘Veldá’, ‘Perfumito nuevo’ o ‘Voy a llevarte pa PR’, a més de clàssics de la seva trajectòria com ‘Tití me preguntó’, ‘Me porto bonito’ i ‘Safaera’. A més dels famosos convidats, també hi poden entrar alguns fans seleccionats per l’equip de Bad Bunny el mateix dia del concert. Ningú sap el truc o el secret per ser seleccionat, però normalment hi accedeixen els que són a la zona de pista o els que criden l’atenció pels seus ‘outfits’.
