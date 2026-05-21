Els rodatges a Manresa han reportat a la ciutat més de 5 milions d’euros
És el retorn econòmic que ha deixat a la capital del Bages la filmació de 291 projectes audiovisuals del 2017 al 2025
L’idil·li de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i «Hache» | El videoclip de Shakira és el de més impacte mediàtic
Més de 5 milions d’euros (exactament, 5.313.085). És el retorn econòmic que han deixat els rodatges a la ciutat del 2017 al 2025, segons dades de consistori, des que es va reactivar la Manresa Film Office. La nova etapa del servei municipal dedicat a facilitar i atraure rodatges a la ciutat començava tímidament el 2016 però compleix una dècada lluint xifres i feina feta. Comandada des de l’inici per Aleix Farrés, l’aniversari se celebrarà amb la Gala Plácido, el pròxim 27 de maig al Kursaal, per brindar per la consolidació de la ciutat com a plató.
Amb Hache va començar tot
Aquest idil·li de la capital del Bages amb el cinema va irrompre amb força amb el desembarcament de la plataforma Netflix a la ciutat i la producció Hache, que es va rodar el 2018 i el 2020, amb Adriana Ugarte, Javier Rey, Eduardo Noriega i Marc Martínez. La producció per a plataformes va servir de punt d’inflexió per situar Manresa com a plató de rodatges i impulsar la ciutat com una plaça forta de l’audiovisual a Catalunya. Una promoció que es fa, com explica Farrés, «amb el boca-orella dels professionals» que valoren «les facilitats i bona predisposició per gravar a Manresa».
Amb estrelles de Hollywood... i Shakira
De les 6 produccions del 2017 que van deixar 93.000 euros a la ciutat, a les 41 del 2025, que han reportat 781.300 euros, Manresa ha vist caminar pels seus carrers estrelles de Hollywood com Neil Jordan, Colm Meaney i, en especial Liam Neeson, que va col·lapsar al centre durant el rodatge de la producció internacional Marlowe; o la cantant Shakira, que va filmar el 2022 amb Ozuna el videoclip Monotonía en un ambient de màxima expectació. Un clip que avui dia acumula més de 352 milions de visualitzacions i que es manté com la producció de més impacte mediàtic de les gairebé 300 que han tingut Manresa d’escenari en els darrers anys.
La despesa de les productores
El lloguer d’equipaments o immobles, la contractació de serveis d’empreses, de personal, d’allotjaments, d’àpats, reserves d’espais municipals i privats, aparcaments, seguretat, senyalització, taxes... suposen el gruix dels conceptes que paguen les productores per rodar i dels quals s’extreu, com explica Farrés, el retorn econòmic de les filmacions a la ciutat. És «difícil» quantificar, apunta, el cost mitjà d’un dia de filmació perquè depèn del tipus de producció (un espot paga més per dia) i de les necessitats i extres dels rodatges, però oscil·laria, diu, «entre els 1.000 i 3.000 euros». Això se sumaria en les produccions grans, apunta, «a les despeses que ja generen els professionals que abans dels rodatges ja visiten la ciutat per buscar localitzacions o serveis».
Les localitzacions
Les peculiaritats del Barri Antic de Manresa, amb carrers estrets i edificis que preguen per una rehabilitació, es van revelar els primers anys de la Manresa Film Office com un escenari molt buscat per transformar-se en la pantalla en la Girona de la Transició (Las leyes de la Frontera) o el raval de la Barcelona dels seixanta del segle passat (Hache). La grisor retratada per Berlanga a Plácido va crear escola dècades després en una Manresa que mai (o pràcticament mai) és Manresa en la ficció. L’excepció? La sèrie de Disney + del director manresà David Victori, Tú también lo harías. La primera producció de Victori a casa seva va ser una de les més han utilitzat la ciutat com a set de rodatge. També, el film de vampirs d’Oscar Martín, Upiro, que l’any passat es va instal·lar a la capital del Bages durant 3 mesos i va estrenar l’Auditori de Sant Francesc com a plató. No només. El flamant Museu del Barroc va debutar com a escenari fílmic amb un anunci de Porsche, el 2024.
L'Anonima i la Spain Film Comission
El 2017, l’Anònima va ser l’escenari del primer rodatge que va gestionar la Manresa Film Office amb el videoclip de Gossos, Voldria dir-te. Un espai molt cobejat i molt demanat per les productores com a plató i camp base que haurà de definir els seus usos. I el futur? La Manresa Film Office ha entrat a formar part del «selecte» grup de la Spain Film Comission, el que hauria de repercutir en la notorietat fílmica de la ciutat. Fa uns anys això seria ciència-ficció.
