AJUDA DE 400 EUROS
Novetats del bo cultural de 400 euros: en què es pot gastar i en què no
Els joves que compleixin 18 anys aquest 2026 podran sol·licitar el bo cultural des d’aquest divendres, amb novetats en l’aplicació dels 400 euros d’ajuda
El Periódico
Els joves que facin 18 anys el 2026 podran demanar des d’aquest divendres, 22 de maig, el bo cultural, amb l’entrada en vigor del decret aprovat aquesta setmana pel Consell de Ministres, segons recull el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
En què es pot gastar:
200 € en arts en viu i activitats culturals
- Cinema
- Concerts i festivals
- Teatre i musicals
- Museus i exposicions
- Biblioteques
- Esdeveniments culturals i audiovisuals
100 € → productes culturals físics
- Llibres i còmics
- Manga
- Revistes i premsa
- Videojocs físics
- Vinils, CD, DVD i Blu-ray
- Partitures
100 € → consum digital
- Netflix, Spotify i altres plataformes
- eBooks i audiollibres
- Subscripcions a videojocs en línia
- Podcasts
- Premsa digital
Novetat important per al 2026
El Govern ha aprovat canvis perquè el bo també es pugui utilitzar en:
- instruments musicals,
- materials artístics,
- tallers i formació cultural/artística.
En què NO es pot gastar:
- Mòbils, ordinadors, consoles o maquinari
- Accessoris electrònics
- Roba i moda
- Menjar
- Material escolar o papereria
- Llibres de text
- Productes pornogràfics/X
Per primera vegada, també es podran beneficiar de l’ajuda de 400 euros persones que no tinguin la nacionalitat espanyola o la residència legal a Espanya, com ara joves sol·licitants de protecció temporal i asil, així com estrangers extutelats que arribin a la majoria d’edat aquest any i que estiguin tramitant el permís de residència. Per fer-ho, hauran de presentar la documentació acreditativa de la sol·licitud.
El decret, que inclou canvis respecte a les edicions anteriors, entra en vigor aquest divendres amb “l’objectiu de facilitar l’accés universal i diversificat de les persones joves a la cultura, generar nous hàbits de consum cultural, consolidar els existents, crear nous públics, estimular la demanda i fomentar la participació activa de la joventut en la vida cultural i en la creació artística i cultural”.
Segons recull el decret, amb la voluntat que les persones beneficiàries siguin no només consumidores de cultura sinó també creadores de continguts culturals, s’incorporen nous productes i activitats culturals subvencionables, que s’afegeixen als ja existents. Aquesta ampliació busca incloure sectors culturals que abans quedaven fora del seu àmbit d’aplicació i fomentar el perfil creatiu dels joves com un dels aspectes més destacats del seu desenvolupament.
Així, als productes i activitats subvencionables des de l’inici del programa s’hi afegeixen nous elements relacionats més directament amb la creació, com ara l’assistència a cursos presencials i en línia sobre matèries relacionades amb la cultura, i l’adquisició d’instruments musicals i de material artístic i creatiu. Les persones beneficiàries podran optar per incorporar aquestes noves despeses subvencionables a les categories ja existents del Bo Cultural Jove o bé destinar l’import íntegre de l’ajuda a una sola categoria de despesa.
L’estructura de l’ajuda del Bo Cultural Jove es manté amb tres categories diferenciades:
- arts en viu i audiovisuals,
- patrimoni cultural i mitjans/material de creació artística,
- productes culturals en suport físic i consum digital o en línia.
Entre les activitats no incloses en el Bo Cultural Jove hi figuren expressament les relacionades amb espectacles esportius, moda, gastronomia i la compra d’artesania, obra plàstica i gràfica.
IMPORT DE LES AJUDES
El Bo Cultural Jove tindrà un import màxim de 400 euros per persona beneficiària i es destinarà a l’adquisició de productes, serveis i activitats culturals.
Els beneficiaris podran optar per dues modalitats de despesa:
Modalitat 1
- 200 euros per a arts en viu i audiovisuals, patrimoni cultural i mitjans/material de creació artística.
- 100 euros per a productes culturals en suport físic, com llibres, revistes, videojocs o discos de vinil.
- 100 euros per a consum digital o en línia, com subscripcions i lloguers de plataformes digitals, compra de cançons o subscripcions a videojocs.
Modalitat 2
Els qui escullin aquesta modalitat podran destinar els 400 euros íntegrament a:
- cursos i tallers de contingut cultural (presencials i en línia),
- instruments musicals,
- mitjans de creació artística i material artístic.
