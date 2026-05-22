Borredà revelarà «fascinants» històries de la fotografia antiga
El municipi Berguedà estrena, des d’avui i fins al 31 de maig, un esdeveniment que aplega, en racons i cases emblemàtiques, una desena d’exposicions amb imatges dels segles XIX i XX
DinouVint. O sigui, fotografies dels segles XIX i XX que provenen de fons molt diversos, com l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu Comarcal del Berguedà, el Centre Excursionista de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu de l’Institut del Teatre o l’Arxiu Històric de l’Ateneu Barcelonès.
DinouVint, fotografies d'arxiu i memòria
Lloc: Recorregut expositiu per racons i cases emblemàtiques de Borredà. Dia i hora: Divendres 22 i 29 de maig, de 18 a 21 h; dissabtes 23 i 30 de maig, de 10 a 14 i de 18 a 21 h; diumenge 24 de maig, de 10 a 14 i de 18 a 21 h; i diumenge 31 de maig, de 10 a 14 h. Activitats: avui, a les 19 h, al teatre Puigmal, inauguració amb el director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Abel Rubió. Més informació a dinouvint.cat.
Una proposta que es fa a Borredà, que des d’avui i fins al 31 de maig deixa de ser perifèria per esdevenir el centre des d’on s’explica la història amb imatges, a través d’una desena d’exposicions que es podran seguir fent una ruta per racons i cases emblemàtiques del poble. I les històries, malgrat ser antigues, s’explicaran de forma contemporània, en televisions, moltes televisions, i també amb impressions modernes. «Ensenyarem la fotografia del passat amb tecnologia del segle XXI», remarca Albert Gusi (Castellbisbal, 1970), artista visual vinculat amb Borredà des de fa 40 anys i director de Grisart_Lab, que ha organitzat la primera edició d’aquest esdeveniment.
Dues col·leccions privades a Borredà, fins ara inèdites
És inaudit que un petit municipi aculli fons de tantes administracions per articular un projecte únic a Catalunya que reivindica les històries que poden explicar les fotografies d’arxiu i de memòria. De fet, ha estat a causa de l’organització de DinouVint que han sorgit a Borredà mateix dues col·leccions privades, de fotos en plaques de vidre, que fins ara han estat inèdites: el fons de la família Duran, que es podrà veure al teatre Puigmal; i el fons de Josep Maria Cirera, que es mostrarà al mateix Cal Cirera. Les imatges d’estiueig dels Duran mostren el poble, els seus volants i els habitants de l’època: «són d’una bellesa absoluta. Els estiuejants vesteixen d’un blanc immaculat, i contrasten amb els encarcarats veïns del poble. També es diferencien en com posen davant de la càmera. La fotografia antiga té tantes capes d’informació!».
DinouVint revelarà, amb exposicions i també amb activitats, històries «fascinants» que pot revelar la fotografia antiga: del Berguedà i fins arribar al Japó.
Les diverses històries fotografiques de DinouVint
Fons de la família Duran i de Josep Maria Cirera
Aquestes dues col·leccions privades vinculades a Borredà han sortit a la llum arran de l’organització de DinouVint. Els Duran i Corretger van ser una de les primeres famílies que van estiuejar a Borredà. Les fotografies són dels anys 1921 i 1922. El fons de l’intel·lectual polifacètic Josep Maria Cirera i Mas documenta, amb imatges d’entre 1880 i 1913, el territori i la societat catalana i mallorquina de l’època.
Fotos de l’actor i poeta Ramon Tor
Als fons d’Amadeu Mariné i Pau Audouard hi ha retrats de l’actor i poeta Ramon Tor (Borredà, 1880 - Barcelona, 1951), que va actuar als muntatges d’Adrià Gual.
Fons Francesc Blasi i Vallespinosa
Francesc Blasi i Vallespinosa (1875-1949) va ser un gran aficionat a l’excursionisme i la fotografia. Al teatre Puigmal es veuran col·leccions d’Eivissa i Borredà.
Fons Joan Ribera
Al Centre Cívic hi haurà imatges del fotògraf de Guardiola de Berguedà (1921-2005), que capturen paisatges i escenes de la vida social de l’Alt Berguedà
Fons Joaquim Bestit
Les imatges del 1910 i 1925, instal·lades al Pas dels Traginers, recullen excursions de muntanya. S’han identificat 34 itineraris, alguns del Berguedà.
Col·lecció del Japó
El conjunt de fotografies realitzades al Japó a la dècada del 1880, de l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya, es mostraran a la Barberia de Cal Ventura.
Fons fotogràfic de la Gran Guerra
Les imatges de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), d’autoria desconeguda, retraten diversos fronts. Seran a Cal Font.
Fons Josep Brangulí
Les imatges que es mostraran a Cal Ros retraten la Coronació de la Mare de Déu de Queralt el setembre de 1916 i els Fets de Fígols durant el gener de 1932.
Fons Leandre Cervera
Veterinari i metge (Barcelona, 1891-1964) va fer fotografies de l’àmbit mèdic. A Cal Bisbe hi haurà imatges que poden ferir la sensibilitat d’algunes persones.
Postals antigues de Borredà
Als balcons s’hi penjaran banderoles amb imatges de postals antigues de Borredà, del fons de l’Arxiu Comarcal del Berguedà.
