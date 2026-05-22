Canes 2026 (Dia 11): Pot sorprendre "Coward" al jurat en el darrer moment?
Un altre dels grans aspirants a la Palma d'Or del festival de Canes s'ha estrenat i ho ha fet pràcticament en el temps de descompte. Abans de fer la nostra travessa sobre els premis que es concediran en unes poques hores, fem una avaluació d'una de les darreres aportacions de la secció oficial. Curiosament, el director va oferir el film a Canes a l'abril, també poques hores abans que el comitè de selecció fes la presentació pública del festival.
La nova proposta del genial Lukas Dhont
Es tracta de Coward, nova proposta del genial i joveníssim cineasta belga Lukas Dhont. Va guanyar la càmera d'or al millor debutant amb la prodigiosa Girl i va obtenir el gran premi del jurat amb la genial Close. En tots dos casos són reflexions de gènere en les quals hi ha una reivindicació de la diferència a través de la supervivència d'un individu en formació exclòs injustament per la societat que l'envolta. I sobretot són films amb molt talent narratiu i molt suggeridors a l'hora d'explicar històries que acaben explotant emocionalment. I aquest és el plantejament de Coward, però amb la innovació d'ubicar l'espectador enmig de la Primera Guerra Mundial. Quan Pierre, un soldat novell, arriba al front de guerra, aviat coneix a Francis, qui vol muntar un espectacle teatral per aixecar l'ànim als seus camarades. Enmig de la violència més brutal, Pierre i Francis descobriran que estimar és un acte de resistència. Pot sorprendre Coward al jurat en el darrer moment? No seria la primera vegada. De fet, va ser el cas de La clase l'any 2008.
Els protagonistes són els Javis: 20 minuts d'aplaudiments
En tot cas, ara mateix els protagonistes de Canes, com explicàvem ahir, són els Javis, que han viscut una extraordinària reacció amb La bola negra, inclosos 20 minuts d'aplaudiments en la seva estrena, rècord històric de Canes, només darrere d'El laberinto del fauno. Les reaccions de la crítica internacional són tan exultants que molts els donen altes possibilitats d'Oscar i de Palma d'Or a Canes. Mereixen encapçalar aquí unes travesses per a un palmarès on també hi haurien d'aparèixer els films de Hamaguchi, Pawlikowski, Zvyagintsev, Marre i Mungiu. Tots ells han fet treballs dignes de Palma d'Or.
