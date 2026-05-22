Cine
La Generalitat paralitza el rodatge a Sant Cugat de ‘The Last Druid’, de Russell Crowe, per la pesta porcina
El Govern enviarà un requeriment legal a la promotora perquè considera que no ha habilitat les mesures de protecció exigides per evitar la propagació del virus
Alba Giraldo
La Generalitat de Catalunya ha paralitzat el rodatge de ‘The Last Druid’, de Russell Crowe, a Sant Cugat del Vallès després de detectar «incompliments» en les mesures de bioseguretat exigides per autoritzar l’activitat als terrenys de Can Sant Joan, entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, segons han confirmat fonts de la Conselleria d’Agricultura a aquest diari. El Govern enviarà un requeriment legal a l’empresa promotora de l’enregistrament. El rodatge està previst a l’antic camp de golf de Sant Joan, en uns terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl (Incasòl),que el mes de febrer passat va donar el vistiplau temporal a l’ús de l’espai per a una producció audiovisual.
L’autorització es va tramitar de forma coordinada amb el Departament d’Agricultura i Agents Rurals, tot i que quedava condicionada al compliment estricte de la normativa de prevenció de la pesta porcina africana (PPA). Segons ha explicat el Govern, Agriculturahavia donat el vistiplau a la celebració del rodatge sempre que el recinte disposés d’un «tancament perimetral efectiu» i s’aplicaran «mesures de bioseguretat», com controls d’accés, restricció de moviments i protocols higiènics per a persones, equips i vehicles.
Segons ha informat el Govern, l’empresa promotora va comunicar que els terrenys ja disposaven de tancament perimetral, però la visita a terreny del CAR va constatar l’absència d’aquest tancamentperimetral. Posteriorment, els equips tècnics del CAR del Departament d’Interior i de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia van visitar l’espai i van traslladar a l’empresa promotora una proposta específica, ajustada a la normativa i criteris tècnics vigents.
«En el dia d’avui, l’empresa promotora no ha executat aquest tancament i, davant l’incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, el Departament d’Agricultura procedirà a enviar un requeriment legal», assenyala la Generalitat.
Un druida celta
L’actor australià interpreta a la prellícula, dirigida per William Eubank i està produïda a Catalunya per Nostromo, un home gran celta que es veu obligat a utilitzar les armes per protegir la seva família i el seu poble de l’aniquilació. Crowe estarà acompanyat pels actors Rose Leslie (Ygritte a ‘Joc de trons’), el costa-riqueny Daniel Zovatto i l’alemany Andreas Pietschmann. L’elenc, que també rodarà escenes a les Canàries, no ha arribat encara a Sant Cugat, on es va portar a terme els preparatius de la pel·lícula, entre ells la recreació del llogarret celta on es desenvolupa l’acció.
L’Ajuntament de Sant Cugat, que assegura que dona suport al rodatge, ha enviat una carta al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en la qual, segons revela TV3, planteja que si la zona infectada s’obre a la possibilitat que es desenvolupin activitats econòmiques, també s’hauria de permetre als ciutadans «passejar per parcs i zones boscoses delimitades», recull la missiva firmada per l’alcalde, Josep Maria Vallès.
El Govern recorda que mesures com aquesta són «imprescindibles per fer efectiu el pla d’erradicació de la pesta porcina», i assegura, en un comunicat, que estan avaluant cas per cas peticions com la de l’Ajuntament de Sant Cugat amb criteris científics i tècnics.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Com pot Mango evitar una crisi per la detenció de Jonathan Andic? El llegat del pare, una estratègia «intel·ligent» i la inèrcia del consumidor
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic