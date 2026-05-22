Manresa es vestirà de gala per la festa del cinema
L’oficina encarregada dels rodatges a la ciutat celebra 10 anys amb una celebració oberta a la ciutadania que premiarà professionals del sector
Des de pel·lícules com Marlowe, protagonitzada per Liam Neeson, passant per sèries d’èxit com El cuerpo en llamas, fins a videoclips que han fet la volta al món com Monotonía, de Shakira i Ozuna. Són alguns dels rodatges que ha acollit Manresa en els darrers anys de la mà de la Manresa Film Office, que enguany celebra una dècada consolidant la ciutat com un plató cinematogràfic. Per commemorar l’efemèride, Manresa es vestirà de gala amb una gran festa del cinema batejada amb el nom de Plácido, la pel·lícula més emblemàtica rodada a la ciutat.
L’organització promet que serà una nit plena de sorpreses que comptarà amb l’assistència d’actors i actrius de prestigi, així com de productores destacades del panorama estatal i internacional. La idea és reconèixer aquells professionals i empreses que han confiat en el territori a través dels Premis Plácido adreçats a professionals i empreses del sector. Entre els premiats, hi haurà actors locals com Miki Esparbé o David Victori, i entre els convidats, figures com Mario Gas o l’actriu Vicky Peña, entre altres estrelles que l’organització encara no ha revelat.
La Gala Plácido, ideada pel director de la Manresa Film Office, Aleix Farrés, i dissenyada per Ariadna Gras, tindrà com a presentadora l’actriu Cristina Brondo, i la música de Manu Guix i Laura Andrés. L’escenografia i la producció la signa la bagenca Well Studios. La flamant gala que vol unir el sector audiovisual també s’ha concebut com una festa ciutadana. Les localitats tenen un preu de 5 euros i es poden adquirir directament a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a través del web kursaal.cat.
133 dies de rodatge
Manresa ha acollit al llarg del 2025 un total de 41 rodatges, una xifra inferior a l’any passat, que l’organització atribueix a la davallada global en el nombre total de produccions. Tot i això, el 2025 la ciutat va batre el seu propi rècord històric en dies de rodatge, un total de 133, pel rodatge integral de la pel·lícula Upiro, que va instal·lar-se als carrers de la capital del Bages durant tres mesos. D’entre les produccions destacades, hi trobem la sèrie Singular; el documental ficcionat Una història de Crímenes, el curtmetratge Red devil o l’espot de Coca-cola, entre altres produccions.
