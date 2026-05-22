Rosalía puja a l’Olimp musical després de rebre l’Ivors de Compositora Internacional de l’Any
Es tracta de la primera artista catalana que afegeix aquest guardó al seu palmarès
EFE
Rosalía va rebre aquest dijous a Londres el premi Ivor Novello a Compositora Internacional de l’Any, un dels més prestigiosos de la indústria, que la situa al més alt de l’Olimp musical, al mateix nivell que Paul McCartney, Elton John o Adele.
La de Sant Esteve Sesrovires va signar així una nova fita històrica, als seus 33 anys, ja que es tracta de la primera artista catalana que afegeix aquest guardó al seu palmarès, però no la primera hispanoparlant: Shakira va ser reconeguda amb un Ivor Novello especial per la seva trajectòria el 2022.
En aquesta línia, en recollir el premi, Rosalía va dir: «Sé que hi ha compositors excepcionals que mai rebran el reconeixement que es mereixen, perquè no són europeus blancs de classe mitjana la formació dels quals hagi estat prou estable com per convertir un indici de talent en una carrera d’èxit», unes paraules que van ser rebudes amb aplaudiments a l’auditori.
«El pensament d’escriure el meu quart àlbum m’atemoria», va confessar la cantant de Sant Esteve Sesrovires durant el seu discurs, en referència al seu últim àlbum ‘Lux’, ja que va recordar que li va portar tres anys acabar-lo, malgrat la pressió exercida per «aquest monstre insaciable, conegut comunament com la indústria musical».
«Gràcies per donar tant d’amor a la meva música», va continuar Rosalía davant del públic britànic, que va admetre que el reconeixement de la Ivors Academy va ser una «gran sorpresa» que ni tan sols «en els seus millors somnis» hauria pogut imaginar.
El guardó, atorgat per l’Acadèmia Ivors —una de les associacions professionals de compositors més grans d’Europa—, reconeix el talent de Rosalía com a compositora gràcies al seu últim àlbum ‘Lux’, escrit en 13 idiomes diferents, que ha estat elogiat globalment per la crítica.
A més, consolida la seva reputació al Regne Unit. El passat mes de novembre, la cantant catalana va obtenir el premi BRIT d’Artista Internacional de l’Any a Manchester i va oferir una de les actuacions més memorables de la nit amb una versió ravera de ‘Berghain’ juntament amb Björk, abans d’iniciar un ‘Lux Tour’ que va ser qualificat unànimement amb cinc estrelles per la premsa britànica.
En anunciar-la com a guanyadora a l’abril, el president de l’Acadèmia Ivors, Tom Gray, va assegurar que Rosalía està «redefinint» la composició de cançons: «La seva obra fusiona tradició i experimentació amb una precisió i un impacte extraordinaris, creant cançons que evolucionen constantment i ens submergeixen completament en el seu món».
