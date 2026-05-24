Record inesperat

Una embarassada trenca aigües després d’assistir al concert de Bad Bunny a Barcelona

La dona, que estava de 38 setmanes i mitja, va començar amb contraccions en sortir del segon concert de l’artista porto-riqueny a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

Concert del Bad Bunny

Concert del Bad Bunny / Zowy Voeten

Els concerts de Bad Bunny aquest cap de setmana a Barcelona han deixat moments inoblidables per als milers de fans que han omplert l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Entre artistes convidats, un públic entregat i un repertori ple d’èxits, una assistent ha viscut una experiència que difícilment oblidarà.

L’Ari, una dona embarassada de 38 setmanes i mitja, va assistir ahir al segon concert del cantant porto-riqueny amb una amiga, sense imaginar que aquella mateixa nit acabaria a l’hospital. Segons ha explicat avui a El Suplement, va començar a notar les primeres contraccions just en sortir del recinte i poc després va trencar aigües.

«Bad Bunny em va fer trencar aigües», ha explicat entre rialles des de l’hospital, on espera el naixement del seu primer fill. La futura mare ha assegurat que, malgrat l’inesperat de la situació, es troba tranquil·la i emocionada per com s’han desenvolupat els esdeveniments.

Un nom amb picada d’ullet a l’artista

Entre bromes, l’Ari ha confessat que fins i tot es planteja retre homenatge al cantant en el nom del nadó. «Ara estem pensant si dir-li Arcadi Benito o simplement Arcadi», ha comentat.

Més enllà d’aquesta anècdota, el pas de Bad Bunny per Barcelona ha estat marcat per la presència d’artistes convidats com Bad Gyal i Bryant Myers, que van fer vibrar encara més un públic completament entregat durant les dues nits de concert.

