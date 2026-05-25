El Frontal Florentí i el retaule de Sant Marc de la Seu de Manresa ja s’exhibeixen al Prado
Mossèn Joan Hakolimana, rector de la parròquia i Erola Bedmar, gestora turística de la basílica, han assistit avui a la inauguració de l’exposició al museu madrileny
L'exposició "A la manera de Italia. España y el gótico Mediterráneo 1320-1420", amb les dues obres de la capital del Bages, es podrà visitar fins al 20 de setembre
La joia de la corona de la basílica de la Seu de Manresa, el Frontal Florentí, de Geri Lapi, ja s’exhibeix al Museu del Prado. És, amb el retaule de Sant Marc i Sant Anià, obra d’Arnau Bassa, també de la basílica manresana, les dues obres de la capital del Bages que participen en l’exposició A la manera de Italia. España y el gótico Mediterráneo 1320-1420, que avui s'ha ’inaugurat amb l’assistència de mossèn Joan Hakolimana, rector de la Seu i d’Erola Bedmar, gestora turística de la basílica manresana. Una mostra que representa una «oportunitat» per posar en el mapa el temple i la ciutat i que ha de servir per potenciar la «projecció internacional» d’una peça «única», com és l’obra mestra del brodat florentí.
Des del 1888 i fins avui, aquesta serà la quarta vegada que el també anomenat Frontal de la Passió, de Geri Lapi, abandoni la Seu per exhibir-se fora, 37 anys després de la seva última sortida. Segons els responsables de l’equipament madrileny, les dues obres manresanes del segle XIV són clars exponents del gòtic italianitzant, amb un rellevant paper en el projecte expositiu. El frontal de la Passió, o Frontal Florentí, com explicava Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, és «per les seves dimensions, disseny i cicle iconogràfic, una de les peces d’opus florentinum més destacades que han arribat fins als nostres dies». Quant al retaule, l’estat de conservació feia necessària una intervenció en l’obra que evités la seva degradació i, els responsables de la Seu de Manresa van pactar amb el Museo del Prado la restauració d’aquesta peça en les seves instal·lacions un cop es traslladés a Madrid, el juliol passat. En la mostra, el retaule manresà forma part d’una selecció de pintures i manuscrits il·luminats realitzats per un grup d’artistes de l’entorn de Ferrer i Arnau Bassa. És una de les 21 peces que ha restaurat l’equipament per a la mostra.
L’ambiciosa exposició, que es podrà visitar fins al 20 de setembre, revela l’impacte italià en el gòtic espanyol abans del Renaixement.Comissariada per Joan Molina Figueras, cap de la Col·lecció de pintura europea fins al 1500, la mostra suma més d’un centenar d’obres que procedeixen de 31 institucions espanyoles i 25 estrangeres. Peces de rellevants mestres italians, como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco, Barnaba da Modena, Andrea di Petruccio o Geri Lapi, fins a personalitats hispanes, com Ferrer i Arnau Bassa, els germans Serra, Pedro de Córdoba o Miquel Alcañiz.
