televisió
Netflix posa fi a ‘Emily in Paris’ amb sis temporades
Els nous episodis de la sèrie, protagonitzada per Lily Collins en el paper d’una executiva de Chicago, s’estan rodant a Grècia.
Marisa de Dios
Després de sis temporades, Netflix dirà adeu definitivament a una de les seves sèries estrella, Emily in Paris. La plataforma ha anunciat que els nous capítols de la ficció protagonitzada per Lilly Collins, que actualment s’estan rodant a Grècia, seran els últims.
"Fer Emily in Paris amb aquest extraordinari elenc i equip ha sigut el viatge d’una vida", ha afirmat el creador de la sèrie, Darren Star, que ja va estar darrere d’altres grans èxits televisius com Sexe a Nova York, Sensación de vivir i Melrose Place.
"Mentre ens embarquem en la temporada final, estic molt agraït amb Netflix, Paramount i, sobretot, amb els fans que han recorregut aquest increïble viatge amb nosaltres. No podem esperar a compartir l’últim capítol amb vostès. Gràcies per deixar-nos ser part de la seva vida, inspirant els seus somnis de viatjar i l’amor per París. Sempre tindrem Emily in Paris!", ha conclòs el showrunner, guionista i productor.
La sèrie segueix les peripècies europees de l’Emily (Collins), una executiva de màrqueting de Chicago que es trasllada a París per ampliar la seva experiència laboral. Allà comença a treballar en una agència liderada per una decidida cap (Philippine Leroy-Beaulieu), en què al principi xocarà amb els seus col·legues, però a poc s’anirà guanyant la seva confiança. Mentrestant, experimentarà els xocs culturals amb els parisencs i tindrà unes quantes aventures amoroses.
Collins va publicar un vídeo dirigit als fans de la sèrie, parlant dels nous capítols i el pròxim comiat: "La temporada 6 els portarà tot el que estimen de la sèrie i servirà com el capítol final de l’aventura més gran de la vida de l’Emily. Tot el nostre elenc i equip està posant el cor en el rodatge", va assegurar.
