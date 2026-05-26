Barcelona limita al Primavera Sound els festivals que acollirà la plataforma marina del Fòrum després de la seva reforma
El govern de Collboni promet, davant el recel d’entitats veïnals, que l’esplanada tindrà usos ciutadans durant 11 mesos l’any
Jordi Ribalaygue
Barcelona té un descampat tancat més gran que el parc de les Glòries. Fa 12,7 hectàrees i es preveu remodelar-lo perquè es pugui ocupar d’aquí a uns sis anys. Es tracta de la plataforma marina del Fòrum, ara inhòspita i objecte de reforma a partir del 2027 per obrir-la. La transformació en curs —amb un pressupost de 52 milions d’euros— genera debat entre l’ajuntament i les entitats veïnals del districte de Sant Martí.
El govern de l’alcalde Jaume Collboni defensa el projecte que va presentar al febrer, amb passejos i zones arbrades al voltant d’un espai central que es proposa mantenir lliure per acollir activitats. Sosté que “continuarà tenint un ús principalment ciutadà durant la gran majoria de l’any”, de manera que no haurien de predominar espectacles que atraguin una afluència massiva. “Es preveu que durant prop d’11 mesos estigui obert a activitats de barri i de ciutat”, augura l’executiu municipal, que assegura que “en aquest espai no es preveu acollir més festivals musicals a part del que ja existeix”. Fins ara, alguns escenaris del Primavera Sound s’ubiquen cada any a la parcel·la durant un mes, incloent-hi el muntatge i desmuntatge.
En tot cas, la idea genera recel en les associacions de veïns del Maresme, el Poblenou, el Front Marítim, Moviment Diagonal Mar i SOS Besòs/Maresme. La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i la Xarxa Veïnal Contra el Soroll (XAVECS) també qüestionen el pla. Temen que, quan s’hi actuï, l’esplanada es destini sobretot a esdeveniments multitudinaris, replicant els concerts del parc del Fòrum, i que provoqui molèsties per soroll i aglomeracions. Per evitar-ho, defensen que s’hi faci un parc extens perquè siguin sobretot els habitants dels barris propers qui en gaudeixin.
Agenda carregada
Les postures dels representants municipals i de les associacions es van confrontar en una sessió oberta recent sobre les obres. L’ajuntament va negar que vulgui destinar el solar als festivals, mentre que alguns residents van reclamar més zones verdes i menys formigó a la parcel·la davant del mar. Diversos d’ells es van expressar en contra que la plataforma marina pugui ampliar la capacitat de la ja carregada agenda d’actes del Fòrum, fet que ja va portar l’ajuntament a limitar les actuacions nocturnes per les queixes per l’acumulació d’espectacles de gran format al final de la Diagonal.
El regidor de Sant Martí, David Escudé, va desmentir que la superfície hagi de concentrar més certàmens musicals. “Aquí no hi ha festivals, només n’hi ha un que utilitza aquesta plataforma, no n’hi haurà cap altre”, va prometre l’edil. “Només es pot passar d’un a zero, perquè només hi ha un esdeveniment de cinc dies a l’any —va apuntar—. La resta serà d’ús ciutadà, fer-lo compatible amb la resta de coses, millorar la situació actual i millorar l’accés”.
Escudé va afegir que “no ha de ser un espai exclusiu” i va confiar que “els veïns se’l facin seu”. En aquest sentit, va destacar que s’ampliarà la rambla Prim perquè desemboqui a la plataforma, tal com demanen les associacions.
“Reorienteu el projecte”
Els membres de diverses organitzacions van expressar el seu temor que l’espai central es defineixi com un escenari “multifuncional” i pugui comportar que es prohibeixi el pas a la plataforma quan s’hi programin actes. “El veïnat demana poder fer ús de l’espai”, va exposar el president de l’Associació de Veïns del Maresme, José Manuel López. “Tot plegat pot ser tan gran com el parc de la Ciutadella, mireu si no es pot fer un gran parc —va demanar—. És el que reclamem per als qui el volem utilitzar, no perquè uns quants s’enriqueixin i no tingui repercussió als barris”.
“Tots imaginàvem que allà hi aniria un parc”, va manifestar David Jiménez, també de l’entitat del Maresme. “Però les bases del concurs parlen d’un espai central destinat a activitats de gran format, amb ús intensiu de l’espai i gran aforament, cosa que és incompatible amb el parc —va criticar—. Volem que reorientin el projecte i eliminin la gran superfície central, no necessitem una ampliació del parc del Fòrum”.
“Fareu o no fareu concerts? Serà un Fòrum 2 o no?”, va interpel·lar Enric Navarro, de les plataformes Stop Concerts i XAVECS. “Falten espais verds”, va observar Teresa Pardo, de SOS Besòs/Maresme. “El Primavera Sound no necessita que, per fer negoci, li ofereixin espais més grans, que es privatitzen quan més intensiu podria ser l’ús dels veïns”, va protestar.
Els integrants de l’equip d’arquitectura de l’ajuntament que van intervenir es van mostrar comprensius amb la desconfiança veïnal. Al mateix temps, van defensar que la reforma és una “oportunitat” per aconseguir una plaça central menys dura i que els espais públics que es creïn al voltant concentrin més de la meitat de l’extensió de l’esplanada. Una part es reserva per traslladar el camp de futbol Agapito Fernández. També van remarcar que s’està redactant l’avantprojecte de la remodelació, per la qual cosa es van declarar oberts a suggeriments sobre els futurs usos de la plataforma.
El consistori explica que es convocarà un procés participatiu per recollir “propostes per acabar de definir els usos de l’àmbit, inclosos els de l’espai central”. “La configuració concreta d’aquest espai s’haurà d’acabar de determinar en aquest marc participatiu”, indica. Alhora, continua la construcció del passeig marítim entre el carrer Bac de Roda i la plataforma. Es calcula que estigui enllestit a finals d’any, amb uns 800 arbres agrupats en tres hectàrees. El Moviment Diagonal Mar sol·licita que no s’hi instal·lin taules de pícnic per prevenir botellons.
