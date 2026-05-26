Ja es pot conèixer i interpretar el Museu de l'Aigua i el Tèxtil a través del tacte
El MAT ha impulsat diverses actuacions de millora tant a l'equipament com al Centre de l’Aigua de Can Font, amb l’objectiu de facilitar l’orientació i la mobilitat d'usuaris amb dificultats auditives i discapacitat visual
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT) ha impulsat diverses actuacions de millora tant a l'equipament com al Centre de l’Aigua de Can Font, amb l’objectiu de facilitar l’orientació, la mobilitat i l’experiència de visita de les persones usuàries. Entre elles, s’ha instal·lat una maqueta tifològica intel·ligent del MAT, un nou recurs que permet conèixer i interpretar l’edifici a través del tacte i que disposa d'un plànol hàptic, que informa dels espais del museu, amb fotografies, audiodescripció i bucle magnètic per a persones amb dificultats auditives.
Entre les actuacions destacades hi ha la incorporació de nous panells senyalitzadors al MAT i al Centre de l’Aigua de Can Font, així com nova senyalització tàctil de les plantes i dels lavabos dels dos equipaments, per contribuir a millorar l’autonomia de les persones amb discapacitat visual. A més, s’han col·locat vinils antimpacte als despatxos del MAT i al primer pis del Centre de l’Aigua de Can Font per reforçar la seguretat i la visibilitat dels espais.
Pel que fa a la informació i l’orientació dels visitants, s’ha millorat la senyalització informativa exterior del Centre d’Interpretació de la Séquia, al Parc de l'Agulla i també s’ha treballat en l’homogeneïtzació de les audioguies dins la plataforma Visitmuseum, amb la voluntat d’oferir una experiència més coherent i accessible.
En darrer lloc, des del mes de gener s’ha dut a terme la renovació integral de la cabina de l’ascensor del MAT, una actuació que millora tant la funcionalitat de l’equipament com l’autonomia de les persones usuàries ja que ara ja permet l'ús de l'ascensor de forma autònoma sense necessitat que el personal del museu hagi d'acompanyar les persones visitants. Totes aquestes millores, realitzades gràcies a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, estan vinculades al pla d'accessibilitat redactat l'any 2024 i amb la intenció de complir amb el codi d'accessibilitat de 2023.
