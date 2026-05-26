Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mundial de futbolMort a la C-55EuphoriaCas AndicLolita FloresTúnel del Cadí
instagramlinkedin

La manresana Meïa publica el juny l’EP «Foreigner», que presentarà al Kursaal

L’artista, que va emigrar a Nova York el 2018, obre una nova etapa a Catalunya amb un treball en anglès i català que presentarà el febrer a Manresa

Són tres cançons produïdes per Morris Hayes, que va ser director musical de Prince, i que mantenen el reggae-pop amb sonoritat jazzy de l'artista

Meïa Santiago

Meïa Santiago / Joan Tomàs

Susana Paz

Susana Paz

Manresa

A finals del passat estiu, la cantant i compositora manresana Meïa Santiago (Mireia Izquierdo, 1977) ja tenia el bitllet comprat per tornar a casa de la seva aventura americana. Establerta a Nova York des del 2018, la manresana ha sabut cuinar a foc lent una carrera que engegava amb l’EP Stoop nº6 (2021) i fins a arribar als seus últims senzills, creats en estreta col·laboració amb Morris Hayes, qui va ser director musical de Prince. Ja a Catalunya, Meïa ha fet el trajecte a la inversa amb la intenció de poder continuar el seu projecte a Catalunya. I, de moment, així ha estat.

Reubicant-se entre Manresa i Barcelona, el passat abril Hayes arribava per acabar de gravar, arranjar i produir les tres cançons que formaran part del nou EP de la manresana. Es titularà Foreigner, un nom gens gratuït, subratlla Meïa, en unes cançons que posen l’accent en «la recerca de la pròpia identitat. Com es viu com a immigrant en uns Estats Units polaritzats sota el mandat de Trump». Perquè, remarca, «no es tracta de no tenir papers, sinó de sentir-se estrangera senzillament perquè et qüestionen que ets d’un altre lloc».

El treball ja té data de sortida, el pròxim 25 de juny. Ho farà sota el segell novaiorquès Suite 484 Music, amb el qual la cantant ja va publicar Love is a Rose.El tema va sortir l’abril del 2025 i era la seva tercera col·laboració amb el productor Morris Hayes. Continuar amb el segell americà és, diu, una manera de «mantenir l’enllaç i la connexió amb Nova York i fer que l’EP pugui tenir una distribució internacional». Però és important ensenyar-lo «a casa». I Foreigner i la resta del repertori creat per la manresana des que va marxar als Estats Units es podrà sentir al teatre Kursaal de Manresa, el febrer de l’any que ve: «És un concert que em fa moltíssima il·lusió», assegura, perquè implica «mostrar» el que ha estat «la meva carrera en els set anys que he estat fora».

El nou EP de Meïa sortirà el dia 25 amb el segell novaiorquès Suite 484 Music

El nou EP tindrà tres temes i està concebut, explica la manresana, com «una obra bilingüe, en anglès i català, que fusiona reggae, jazz» i que reforça «aquesta narrativa profundament personal sobre identitat i migració». Per a Meïa, aquest nou treball «marca una evolució artística significativa» perquè «hem consolidat l’univers sonor que hem anat desenvolupant amb el Morris». Una sòlida unió que començava amb les premiades I Can’t Stay Away From You (2023) i Sexappeal (2024) i sumava amb Love Is a Rose (2025) una tercera peça.

Els tres temes del nou treball recullen, explica, «influències ja presents en temes anteriors». Continua explorant gèneres com el reggae-pop de Sexappeal; les «sonoritats jazzy» (segell distintiu de la trajectòria de Meïa) i reprèn el camí de la «balada clàssica, un terreny que feia temps que no trepitjava».

Foreigner, que es va acabar de gravar l’abril entre Barcelona i l’Empordà, ha servit, també, assegura, per «reconnectar» amb la seva escena musical d’origen. Així, en la gravació de l’EP s’ha envoltat de «músics de confiança» com el reconegut trompetista David Pastor, el baixista Sergio DeFinizo i el seu germà, el guitarrista Jordi Izquierdo Santiago, que ja l’ha acompanyat en anteriors temes. El projecte també té la participació del prestigiós vocalista Kip Blackshire, col·laborador habitual de Morris Hayes i antic corista de Prince, així com del guitarrista Sergio Cebrián i el bateria nord-americà David Fingers.

Notícies relacionades i més

Foreigner no ha estat fàcil. Meïa emigrava a un país que amb l’arribada del trumpisme ha girat com un mitjó: «L’actual context polític i social és restrictiu i deshumanitzador, tòxic». I ha estat, com diu, un dels motius per prendre la decisió de tornar a Europa. Ara, a Barcelona, sense descartar explorar l’escena londinenca.

Masterclass de Hayes a la SGAE i honors a l’escola Jam Session

El passat abril, aprofitant l’estada per la gravació de disc de Meïa, Morris Hayes, director musical de la The New Power Generation, que acompanyava Prince, va oferir una masterclass a la seu de la SGAE, organitzada per la Fundació SGAE i adreçada als socis de l’entitat. També, va ser nomenat Professor Honorífic del Centre Superior de Música Jam Session. Amb Josep Mas ‘Kitfus’ van tocar una peça plegats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents