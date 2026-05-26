Mig milió d'euros per canviar les butaques del Kursaal, 19 anys després de la reobertura del teatre
Les obres ja s'han adjudicat, però s'ha de formalitzar el contracte | Si tira endavant, els espectacles de Festa Major es traslladaran al teatre Conservatori
La substitució dels seients està prevista per a aquest estiu, durant l'agost i fins a mitjans del mes de setembre | L'any que ve se celebra el centenari del Kursaal
"Quan vaig arribar a la gerència ja em van avisar que en un termini de 4 o 5 anys s'haurien de canviar les butaques de la Sala Gran del Kursaal". Ho explica Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics des del 2013: "Hem trigat una mica més, però ara ja era molt necessari perquè cada cop es trenquen més i no hi ha recanvis". Amb un cost que supera els 500.000 euros, el canvi dels 803 seients es farà, si els terminis es compleixen, aquest estiu, durant l'agost i fins a mitjans del mes de setembre. A dia d'avui, l'obra ja està adjudicada, però falta formalitzar el contracte un cop acabi el termini d'exposició pública, previst per a mitjans de juny. Si tira endavant, els espectacles de Festa Major del Kursaal es traslladaran al Teatre Conservatori.
El canvi de butaques se sumarà a totes les millores efectuades en els darrers anys al teatre i encaminades, sobretot, a la modernització tecnològica i a l’eficiència energètica. Com explica Basomba, i pensant en les butaques, el teatre va demanar una subvenció a la Diputació de Barcelona per reforma i millora d’equipaments culturals que «va sortir el novembre i que feia anys que no es convocava». Ara, s'està a l’espera de saber si la resolució és positiva. Suposaria, diu, «com a molt 400.000 euros», que seria el gros del pressupost. Amb el canvi de cadires i la resta de millores, remarca Basomba, «tindrem un teatre preparat per als pròxims 25 anys i a punt per celebrar, l’any que ve, el vintè aniversari de la reobertura i el seu centenari». El Teatre Kursaal de Manresa es va inaugurar el 26 d’agost del 1927 i es va reinaugurar, rehabilitat, el 20 de febrer del 2007.
Precisament i en previsió de la substitució de les butaques, després de la Nit de Musikaal, el 9 de juliol, la Sala Gran del Kursaal no tornarà tenir programació fins al cap de setmana del 26 i 27 de setembre, amb la posada en escena de la comèdia Una idea genial, de Sébastien Castro.
Programació de Festa Major al Teatre Conservatori
29 d'agost: la còmica Charlie Pee
El dissabte de Festa Major (29 d’agost a les 20h) estrenarà la programació la monologuista catalana Charlie Pee amb Pare nostre que estàs en el sostre. La còmica de Sabadell, una de les cares més visibles de l’univers còmic català que el 2025 va exhaurir entrades amb l’exitós Mamasita a la Sala Petita del Kursaal, torna a Manresa amb un monòleg que neix d’aquelles nits d’insomni, de donar voltes i de riure’s de les pròpies desgràcies per no plorar. Humor sense filtres, escatològic quan cal i amb moments sorprenentment tendres.
El monòleg de Pee és un dels quatre espectacles de la nova temporada de programació als equipaments que gestiona Manresana d’Equipaments Escènics (MEES) que s’estrenarà com és habitual per la Festa Major de Manresa, el cap de setmana del 29 d’agost a l’1 de setembre.
30 d'agost: Joan Pera hi torna i Imagina't estrena temporada.
Sí. El veterà actor, un dels més estimats pel públic, no es perdrà la Festa Major de Manresa. Pera, que ostenta el rècord d'haver actuat més vegades per la festa gran de la ciutat, tornarà amb el monòleg L'auca del sr. Pera, dirigit per Daniel Anglès, d'arrels calafines. Serà la tretzena vegada que l'incombustible Pera trepitgi l'escenari manresà en els darrers vint-i-vuit anys, ara per proposar a l'espectador un viatge amb molt humor per la seva trajectòria artística. Actuarà al Teatre Conservatori el diumenge 30 d'agost en doble funció (18 i 21 h).
També el diumenge 30 d’agost (17 h) l’Espai Plana de l’Om serà l'escenari de la programació per a públic familiar: Imagina’t estrenarà temporada amb Toc, toc! Qui hi ha? de la companyia Pampallugues Teatre.
31 i 1 de setembre: Los Diablos
I, finalment, els dies 31 d’agost i 1 de setembre a les 18 h, i en un nou exercici de nostàlia, es podrà escoltar en concert Los Diablos, el mític grup de pop de l’Hospitalet liderat per Agustín Ramírez que als anys 60 va popularitzar temes com Un rayo de sol o Oh, oh, July. Amb més de 50 anys de trajectòria, Los Diablos agafen el relleu Los Sírex, que l'any passat tornaven per tercera vegada a un teatre Kursaal que va esgotar les entrades de les dues funcions. un nou exercici de nostàlgia
Entrades a la venda aquest dijous
Les entrades per als espectacles de la programació del Kursaal inclosos a la Festa Major es posaran a la venda aquest dijous, 28 de maig a partir de les 10 del matí, tant per internet (www.kursaal.cat) com a les taquilles del teatre (matins de dilluns a dissabte de 10 h a 13 h i tardes de dimarts a dissabte, de 18 h a 20 h).
El preu de les entrades del monòleg de Charlie Pee és de 15€, preu únic, i les del concert de Los Diablos també un preu únic de 25€. Pel que fa a les entrades de L’Auca del Sr. Pera, l’entrada general serà a 20€ i hi haurà els descomptes habituals (18€ majors de 65 anys i 15€ amb carnet Galliner). El preu de les entrades de Toc, toc! Qui hi ha? serà de 10€ i de 8€ amb el Carnet Imagina’t.
