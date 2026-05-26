Rosalía aconsegueix cinc guardons en l’inici dels III Premis de l’Acadèmia de la Música
L’artista rep els premis a productora de l’any per ‘Lux’, millor àlbum de pop pel mateix treball, millor cançó pop per ‘La perla’, compositora de l’any i millor videoclip per ‘Berghain’
EFE
Els III Premis de l’Acadèmia de la Música d’Espanya han arrencat aquest dimarts amb una crida a la unitat de tot el col·lectiu i amb molts guardons, especialment per a Rosalía, que ha destacat amb cinc, convertint-se ja en la possible triomfadora de l’edició. Productora de l’any per ‘Lux’, millor àlbum de pop pel mateix treball, millor cançó pop per ‘La perla’ —per la qual també ha rebut el títol de compositora de l’any—, així com millor videoclip per ‘Berghain’ són les distincions que, amb ella absent, han portat el seu nom en la gala prèvia en què s’han desvetllat la majoria de les 44 categories.
Una de les més especials ha estat la de millor cançó pop-rock per a ‘Caída libre’, que va unir Leiva amb el recentment desaparegut Robe Iniesta. “Això li pertany al meu amic, que va ser molt generós amb mi i em va deixar moltíssimes coses sense pretendre-ho”, ha destacat el músic madrileny entre un aplaudiment generalitzat i una dedicatòria per a l’exmembre d’Extremoduro “allà on sigui”.
Tampoc li ha anat malament aquesta primera tanda d’entregues a Guitarricadelafuente, un altre dels favorits de la vetllada juntament amb Rosalía, Leiva i Amaia. El castellonenc ha materialitzat els premis a millor àlbum de música alternativa per ‘Spanish Leather’ i el de millor cançó alternativa per ‘Babieca’.
Altres que s’han endut dos guardons han estat Lia Kali (millor cançó urbana per ‘Chulx’ amb Eladio Carrión, així com millor cançó de rap/hip hop per ‘En la cuerda floja’) i Diego Amador (millor arranjament i millor àlbum instrumental per la seva ‘Suite flamenca’).
Entre els premiats també hi ha alguns artistes que ja van aconseguir guardons en edicions prèvies com Rozalén (millor cançó d’autor per ‘Efímera’), La Plazuela (millor fusió/interpretació urbana per ‘Mala de verdad’) o Ale Acosta (juntament amb Baiuca per la millor cançó de música electrònica per ‘PAEQB (Ale Acosta Remix)’).
Per a la intèrpret i actriu Leonor Watling ha estat el premi al millor disc de jazz per ‘Leo & Leo’, amb certa síndrome de “l’impostor”, com ha dit en recollir-lo la mateixa artista juntament amb el seu company en aquesta aventura, també músic, Leo Sidrán.
Precisament per a un temple nacional del jazz, el Café Central de Madrid, ha anat un premi especial com a millor sala de concerts després del seu trasllat forçós a l’Ateneu com a víctima de l’augment dels preus immobiliaris. “És alguna cosa més que un local, és el vincle entre el públic i els músics”, ha subratllat el seu programador, Javier González, després de recordar els “moments molt complicats” viscuts i desitjar-li “llarga vida al Café Central!”.
“Avui som aquí sentint-nos un col·lectiu fort i unit que amb aquests premis alcem la veu per posar en valor la música espanyola i defensar-la com a part essencial de la nostra cultura”, ha dit Sole Giménez, presidenta de l’acadèmia i la primera a intervenir per reivindicar la “magnífica salut” d’aquest sector.
El Palau de Congressos d’IFEMA torna a ser per tercer any l’escenari d’aquest esdeveniment, que emetrà la seva cerimònia principal —en què es lliuraran els guardons més destacats— a partir de les 22.20 hores per La 2 i RTVE Play.
