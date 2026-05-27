Gala Plàcido
Catifa vermella, vestits de gala i un pati del Kursaal ple per a la gran festa del cinema a Manresa
Una de les primeres en arribar ha estat l'actriu Cristina Brondo, encarregada de presentar la Gala Plàcido
Després de viure la prèvia al rooftop de L'Hotelet, davant del Kursaal, al mateix Passeig de Manresa, el pati del teatre s'ha vestit amb la catifa vermella i s'ha transformat en el photocall de la Gala Plácido, que ha començat a les 8 del vespre. I per la catifa han passat noms com David Victori, Miki Esparbé, Marc Martínez, Mario Gas, Vicki Peña, Fernando Trullols, Balter Gallart o els oscaritzats David Martí i Montse Ribé.
El pati del Kursaal ha quedat ben emmarcat pel Jaguar XK8, que va participar en un rodatge amb l'artista Katy Perry i diferents pel·lícules. Convidats, premiats i públic han arribat amb comptagotes. Una de les primeres a estrenar la catifa ha estat l'actriu Cristina Brondo, presentadora de l'acte, amb un vestit platejat. S'havia recomanat vestir d'etiqueta i, majoritàriament ha estat així. Vestits llargs, de nit o de festa han fet que la gent que passejava pel Passeig Pere III s'aturés per mirar l'escena des de l'entrada del pati del Kursaal, que ha quedat ben ple a 2/4 de 8 del vespre.
La Gala Plácido se celebra aquesta nit amb l'assistència d'actors i actrius de reconegut prestigi, així com de productores destacades del panorama estatal i internacional. Durant l'esdeveniment es reconeixerà professionals i empreses del territori a través de nou guardons. Entre els premiats, hi ha noms propis de 'casa' com Miki Esparbé o David Victori, o l'actor Marc Martínez. I entre els convidats, figures com Mario Gas o l'actriu Vicky Peña.
