Les nits d’estiu a Manresa s’ompliran de cinema en català: de 'Casa en flames' a 'Ratatouille' i 'Spider-Man'
La iniciativa municipal, organitzada en col·laboració amb el Cineclub Manresa i The Atlàntida Picture Show, durà als barris sessions gratuïtes amb clàssics del cinema modern
El cicle Cinema a la fresca tornarà aquest estiu als barris de Manresa per oferir projeccions gratuïtes de pel·lícules en català. El programa d'enguany proposa quatre títols i combina un clàssic modern de Disney, un film d'animació de Marvel, una gran superproducció de l'univers Jurassic Park i un èxit recent de Dani de la Orden.
Ratatouille (2007). 5 de juny, a la plaça 8 de Març (barri de Valldaura). En el marc de la festa major del barri es projectarà un clàssic de l'animació. Dirigida per Brad Bird, tracta sobre un ratolí que vol convertir-se en un gran xef i que haurà d’afrontar les exigències d’un sever crític gastronòmic.
Jurassic World (2015). 25 de juny, a la plaça d'Assumpció Golobart (barri de la Carretera de Santpedor). Film d’acció i ciència-ficció que forma part de l'univers Jurassic Park. Colin Trevorrow va tornar els dinosaures a la gran pantalla, aquesta vegada genèticament modificats, més intel·ligents i perillosos.
Casa en flames (2024). 4 de juliol, al pati del Casal de Viladordis. Comèdia dramàtica. Sota la direcció de Dani de la Orden, el film endinsa els espectadors en la vida d’una família que es reuneix per passar un cap de setmana a la seva casa de Cadaqués. El que havien de ser uns dies idíl·lics es transformen ràpidament en una història plena de secrets, tensions i veritats incòmodes que surten a la llum.
Spider-Man. Un nou univers (2018). 23 de juliol, a la plaça de la Pau (barri de la Font dels Capellans). Dirigida per Bob Persichetti, Peter Ramsey i Rodney Rothman, el film d'animació de Marvel relata com el jove Miles Morales es converteix en el nou Spider-Man. Aviat descobrirà que no està sol defensant el món. .
La programació del cicle Cinema a la fresca és fruit de la col·laboració del Cineclub Manresa i de The Atlàntida Picture Show, en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, i totes les sessions seran d'accés lliure.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici