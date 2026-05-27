Música
Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
El cantant de Sant Feliu de Llobregat ja va actuar al celler de Santa Maria d’Horta d’Avinyó el 2023, i hi tornarà aquest dissabte en el marc de la gira de presentació del seu cinquè àlbum, “V”
Guix tampoc podrà ser aquesta nit a la Gala Plácido, que se celebrarà al Kursaal per commemorar els deu anys de la Manresa Film Office
Manu Guix, compositor, pianista i cantant barceloní, havia de tancar aquest dissabte 30 de maig la cinquena edició de l’Abadal Fest, al celler de Santa Maria d’Horta d’Avinyó. No ho podrà fer a causa d’una pneumònia que l’ha obligat a ingressar a l’hospital i, a “posposar els concerts” que tenia programats “en les dates més pròximes fins que es restableixi completament”, segons s’ha informat des del seu compte d’Instagram. Des de l’Abadal Fest, organitzat per Victori Produccions i el Celler Abadal, se li desitja “una ràpida recuperació” amb l’esperança de “poder-lo retrobar ben aviat”. Guix tampoc podrà ser aquesta nit a la Gala Plácido, que se celebrarà al Kursaal per commemorar els deu anys de la Manresa Film Office.
Com a alternativa a l’actuació de Manu Guix, l’Abadal Fest ha treballat per “trobar un artista de luxe que mantingués l’essència especial d’aquesta nit”, i ja s’ha anunciat que el substitut serà Ramon Mirabet. El cantant de Sant Feliu de Llobregat ja va actuar al celler de Santa Maria d’Horta d’Avinyó el 2023, en la segona edició del festival, i hi tornarà aquest dissabte en el marc de la gira de presentació del seu cinquè àlbum, “V”, que és un homenatge a la seva trajectòria discogràfica i a la seva vida, una oda a la sinceritat i la llibertat creativa que l’ha acompanyat des dels seus orígens. Xevi Victori, responsable de Victori Produccions, apunta que “crec que agradarà el canvi, perquè encaixa amb el festival”.
Si el 2023 va ploure, aquest cop el concert serà a l'exterior
En aquella primera actuació de Mirabet a Santa Maria d’Horta d’Avinyó va ploure, i el concert es va haver de dur a terme a l’interior del celler. En aquesta ocasió, com que s’espera bon temps, podrà actuar a l’exterior, en un espai que convida a la màgia de les nits d’estiu. La vetllada comptarà també amb l’actuació d’obertura de Diana Murr, tal i com ja estava previst. Oferirà les cançons pop del disc “Destronada”, on indaga en la feminitat i el poder de la revolta.
Després d’informar del canvi al públic que ja havia adquirit la seva entrada per al concert d’aquest dissabte, l’Abadal Fest també ha ofert, a qui ho vulgui, canviar l’entrada per al concert de Pastora, que obrirà el festival aquest dijous 28 de maig o per al concert d’Alfred García, que actuarà aquest divendres 29 de maig. En aquests casos, cal contactar amb l’organització exclusivament per correu electrònic a visita@abadal.net indicant el número de comanda i el nom associat a la reserva.
