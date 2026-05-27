La Seu de Manresa es convertirà en un gran cinema de principis del segle XX
La segona edició del Cicle d’Orgue Magí Pontí proposa quatre concerts que es clouran amb l'organista Álvaro Metzger, que acompanyarà musicalment una pel·lícula de cinema mut
L’èxit de participació de l’edició anterior ha motivat la continuïtat d’aquest projecte que neix amb la voluntat de posicionar la capital del Bages en el mapa de concerts d’orgue de referència a Catalunya
Transformar per unes hores la nau central de la basílica de la Seu en un cinema de principis del segle XX. Sense crispetes i amb molta música. Ho farà l’organista gironí Álvaro Metzger (1991), que acompanyarà musicalment una pel·lícula de cinema mut en el temple manresà a través de les seves improvisacions en directe. Format a l'Escolania de Montserrat, Metzger permetrà descobrir la versatilitat d’aquest instrument el divendres 9 d’octubre. Serà el darrer concert del Cicle d'Orgue Magí Pontí, que organitza la Seu de Manresa per segon any consecutiu després de l'èxit de participació de l'edició anterior.
L'orgue de la basílica restaurat i ampliat es va estrenar el 2022 i, després dels concerts inaugurals, l'any passat es va promoure una programació per afavorir «la connexió sentimental amb la ciutat i més enllà», com explicava el rector de la Seu, mossèn Joan Hakolimana. El projecte ja va néixer amb la voluntat de tenir continuïtat i de posicionar la capital del Bages en el mapa de concerts d’orgue de referència a Catalunya. El nou cicle inclou quatre concerts i una xerrada divulgativa, del 5 de juny al 9 d'octubre. Tots els concerts són d’accés gratuït amb el sistema de taquilla inversa i té el suport d'empreses i particulars manresans per tirar-lo endavant.
La programació
Divendres, 5 de juny: La programació s'obrirà el divendres 5 de juny (20 h) amb el concert de l’organista Hèctor París, titular de la Basílica de Mercè a Barcelona, que oferirà un recorregut per la literatura d’orgue. En la seva proposta, les transcripcions realitzades per grans autors en seran les protagonistes: des de Bach —a través dels famosos corals de la col·lecció Schübler— fins a Franz Liszt, amb la seva cèlebre adaptació per a orgue de l’òpera Tannhäuser, obra del seu gendre Richard Wagner.
Dissabte, 6 de juny: A les 11 del matí, tindrà lloc una xerrada divulgativa a càrrec de l’organista Marcel Martínez, que fa anys que és l’organista de la missa de la festa major, va assessorar la rehabilitació i va encarregar-se del concert inaugural. Viu a Alemanya, i és president de l’Associació Catalana de l’Orgue. Amb l'objectiu d’apropar l'instrument al gran públic, Martínez explicarà les característiques del repertori per a orgue i oferirà un passeig didàctic per aquelles obres que s'acostumen a programar en els concerts i que, sovint, són desconegudes per als oients. Des de la seva restauració, l’orgue Puggina-Álvarez de la Basílica de la Seu -construït originàriament per Silvio Puggina per al Monestir de Montserrat i traslladat a Manresa el 1958- forma part dels instruments que participen en el prestigiós cicle "Els Orgues de Catalunya", organitzat per l’Associació Catalana de l’Orgue (ACO). Aquesta iniciativa, que arriba a la seva 46a edició, està dedicada enguany a l’organista centenària Montserrat Torrent.
Dijous, 6 d'agost: La Seu acollirà (20 h) l'actuació de Joan Paradell, organista igualadí de naixement i romà d’adopció, que ostenta el títol d'Organista Emèrit de les Celebracions Litúrgiques del Summe Pontífex i de la Capella Musical Pontifícia 'Sistina' del Vaticà. Paradell mostrarà les possibilitats tímbriques de l’instrument de la Seu a través de grans pàgines del repertori romàntic i del segle XX, amb obres d’autors francesos, italians, espanyols i catalans.
Dimecres, 27 d’agost: Coincidint amb la Festa Major de Manresa, un instrument estretament vinculat a la música d’arrel tradicional com és la gralla compartirà el protagonisme amb l'orgue de la basílica. El concert anirà a càrrec de Jordi Mestres (gralla) i Jonatan Carbó (orgue), que ompliran de sonoritat les naus del temple en una combinació instrumental sorprenent que uneix la música festiva i de carrer amb la tradició musical culta litúrgica. Mestres i Carbó van actuar ja a la Seu amb aquesta proposta en la Fira Mediterrània del 2024.
Divendres, 9 d'octubre: Per cloure l’edició i coincidint amb el Dia de la Seu, la proposta més original, la que protagonitzarà l’organista Álvaro Metzger que posarà so musical a una pel·lícula de cinema mut.
Qui va ser Magí Pontí i Ferrer?
Magí Pontí i Ferrer (Manresa, 1815-Lleida, 1881) va ser organista, compositor, pedagog i mestre de capella. Va començar els estudis musicals a la Seu, va ingressar a l’Escolania de Montserrat i va guanyar la plaça d’organista de la catedral de Lleida als 18 anys. Destacà com a professor a la Casa de la Misericòrdia, on va crear una banda. El 1900 va ser reconegut com a manresà il·lustre.
