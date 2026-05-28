Per què la cançó "Cargol, treu banya" torna a ser un èxit entre els joves?

Una versió del tema infantil feta per uns nois d'Avinyó s'ha viralitzat a TikTok i ja acumula més d'1,4 milions de visualitzacions

La versió de "Cargol, treu banya" del jove bagenc @naim.smaili / @naim.smaili

Alba Díaz

Manresa

Si aquests dies has entrat a TikTok, t'hauran aparegut un seguit de vídeos d'adolescents ballant i cantant una melodia que se t'haurà fet coneguda. La cançó infantil Cargol, treu banya torna a estar de moda. Però ja no sona com abans. Es tracta d'una versió humorística que han fet tres joves d'Avinyó -a través del compte @naim.smaili- i que s'ha popularitzat a la plataforma de vídeos curts.

A la nova lletra, els joves puntualitzen que el cargol "ja no treu banya" i tampoc "treu vi" perquè "l'ha matat un marroquí". El tema ha calat entre els usuaris més joves i ja acumula més d'un milió de visualitzacions.

L'èxit rotund de la cançó ha dut els seus creadors, que publiquen vídeos cantant a l'interior d'un vehicle, a reversionar un altre clàssic: Patim, patam, patum. La cançó d'en Patufet ha reviscut amb un fil narratiu més fosc. El Patufet ha estat assassinat, segons revela Naim al vídeo, en mans del "mohammed". El crim es va cometre quan aquest anava en "patinet". En 24 hores el clip ha acumulat gairebé mig milió de visualitzacions.

Abans d'aquests dos vídeos, els bagencs havien publicat un primer tema, Joves catalans, on es presentaven com a "joves catalans" d'Avinyó "amb fama de ser traficants". Reivindiquen que intenten ser "cantants". De fet, ja hi ha discjòqueis que han creat remixs de les seves cançons.

Jonathan Andic va trucar plorant a emergències: «Necessito ajuda, el meu pare ha caigut per un barranc, si us plau, envieu algú»

Per què la cançó "Cargol, treu banya" torna a ser un èxit entre els joves?

De Crist Rei a plaça de Neus Català i Pallejà: el melic de Manresa muda la pell

El programa "Cuidem-nos" suma 150 atencions a persones en situació de dependència a Cardona en cinc anys

L'incendi en una indústria d'Òrrius provoca un vessament líquid de parafina en una riera

Espanya rep una vacuna experimental japonesa contra l'hantavirus

TV Sabadell-Vallès i Taronja Ràdio Vallès inauguren noves instal·lacions amb un gran suport institucional i local

Martí, Cuevillas, Giró, Argimon i Freixa: els possibles candidats de Junts a l'alcaldia de Barcelona
