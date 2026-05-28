Per què la cançó "Cargol, treu banya" torna a ser un èxit entre els joves?
Una versió del tema infantil feta per uns nois d'Avinyó s'ha viralitzat a TikTok i ja acumula més d'1,4 milions de visualitzacions
Si aquests dies has entrat a TikTok, t'hauran aparegut un seguit de vídeos d'adolescents ballant i cantant una melodia que se t'haurà fet coneguda. La cançó infantil Cargol, treu banya torna a estar de moda. Però ja no sona com abans. Es tracta d'una versió humorística que han fet tres joves d'Avinyó -a través del compte @naim.smaili- i que s'ha popularitzat a la plataforma de vídeos curts.
A la nova lletra, els joves puntualitzen que el cargol "ja no treu banya" i tampoc "treu vi" perquè "l'ha matat un marroquí". El tema ha calat entre els usuaris més joves i ja acumula més d'un milió de visualitzacions.
L'èxit rotund de la cançó ha dut els seus creadors, que publiquen vídeos cantant a l'interior d'un vehicle, a reversionar un altre clàssic: Patim, patam, patum. La cançó d'en Patufet ha reviscut amb un fil narratiu més fosc. El Patufet ha estat assassinat, segons revela Naim al vídeo, en mans del "mohammed". El crim es va cometre quan aquest anava en "patinet". En 24 hores el clip ha acumulat gairebé mig milió de visualitzacions.
Abans d'aquests dos vídeos, els bagencs havien publicat un primer tema, Joves catalans, on es presentaven com a "joves catalans" d'Avinyó "amb fama de ser traficants". Reivindiquen que intenten ser "cantants". De fet, ja hi ha discjòqueis que han creat remixs de les seves cançons.
