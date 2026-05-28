"Epstein solia preferir noies amb poca experiència sexual o nul·la"
Virginia Roberts Giuffre va ser la principal denunciant i víctima de la xarxa de tràfic sexual i abusos de Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell. També va acusar el príncep Andreu d’Anglaterra d’abusar sexualment d’ella quan era menor d’edat. Es va suïcidar l’abril del 2025, als 41 anys. Les seves memòries pòstumes, ‘La chica de nadie’ (Planeta), arriben a les llibreries el 3 de juny. Regió7 ofereix un avanç d’un capítol del llibre titulat ‘Un hombre importante’
El Periódico
Des del principi, Epstein i Maxwell em van fer complir la promesa d’estar disponible en tot moment. Alguns dies em trucaven al matí. I jo em presentava, realitzava els actes sexuals que a Epstein li vingués de gust, i després em quedava gandulejant a la immensa piscina mentre ell treballava. Al cap d’unes hores normalment em requeria per tornar a tenir sexe. Si Maxwell hi era, sovint també em demanaven que satisfés les seves necessitats sexuals. Tenia una caixa plena de vibradors i joguines sexuals a mà per a aquestes sessions. Però mai em va demanar que mantinguéssim relacions les dues soles, únicament quan estàvem tots tres. De vegades també hi havia altres noies i jo acabava passant el dia a El Brillo Way.
En altres ocasions, el telèfon sonava quan Epstein s’estava preparant per ficar-se al llit. "Vine –m’ordenava Maxwell al despenjar–. Ha sol·licitat veure’t". Quan això passava, li deia a Michael que m’havia sorgit una urgència a la feina i sortia per la porta. Ell ni pestanyejava. En paral·lel, la meva relació amb la meva família anava millor i pitjor al mateix temps. La meva mare m’havia confrontat molt al principi, preguntant-me què volia una parella gran d’una adolescent sense credencials. I jo havia dissimulat i respost amb evasives, presumint de totes les portes que Epstein m’havia promès obrir. Suposo que agraïa que es preocupés per mi i sospités, però, al mateix temps, ¿no era ja una mica tard? Sabia que no podia salvar-me; mai abans m’havia salvat. A més, volia creure que no necessitava que em salvessin.
Havia sobreviscut a la primera infància, ¿no era cert? En aquelles setmanes inicials amb Epstein i Maxwell, em vaig dir que també era capaç de capejar això, i potser fins i tot tirar endavant. Recordo que les meves primeres vacances amb ells van ser al voltant de finals d’agost, quan van marxar de viatge a unes propietats que Epstein tenia en un lloc remot.
Un "castell"
Zorro Ranch era una extensió de 3.000 hectàrees a prop de Santa Fe, Nou Mèxic, on Epstein deia que havia fet construir un "castell" de tres plantes i 3.000 metres quadrats amb decoració rococó: xemeneies de marbre de tres metres, motllures esculpides, frescos pintats amb la tècnica del trompe-l’oeil i llums d’aranya de ferro. A més d’uns terrenys amb la gespa perfectament cuidada i fonts bombollejants, una pista de tennis, una pista d’aterratge i un hangar, la propietat contenia una ciutat en miniatura en què vivien els seus criats i encarregats del manteniment. La població comptava amb un estable amb vuit pessebres i un quarto d’eines, una estació de bombers, un gran hort en un hivernacle vidrat i fins i tot un magatzem de rams generals. A mi em sonava com si fos Disneylàndia, i l’hi vaig dir a Epstein.
"Doncs espera a veure casa meva adossada a Manhattan", va replicar, i va començar a presumir de la seva mansió a l’Upper East Side. La propietat, que antigament havia acollit una escola de primària i secundària per a nens rics, tenia set plantes i 30 habitacions i estava situada al número 9 del carrer Setanta-u Est. Era una de les vivendes més grans de la ciutat. Jo mai havia estat a Nova York i no sabia quasi res d’art, així que quan em va dir que era just davant de la Frick Collection, em va sonar a xinès. Però sí que vaig saber interpretar el missatge que Epstein estava decidit a transmetre: que era un home molt important.
Quant a Maxwell, que ens exigia que li diguéssim G-Max, em vaig figurar que també era algú rellevant. L’octubre del 2000 va volar amb jet privat a Nova York per reunir-se amb el seu vell amic, el príncep Andreu d’Anglaterra, el tercer fill de la reina Isabel II, que llavors ocupava el quart lloc en la línia de successió al tron britànic. Per Halloween, amb altres convidats entre els quals hi havia Donald i Melania Trump, Maxwell i el príncep Andreu van assistir a una festa que donava la supermodel alemanya Heidi Klum a The Hudson, un hotel de luxe. Maxwell presumia de conèixer l’home que acabava de renovar-lo, l’empresari hoteler Ian Schrager.
Maxwell fanfarronejava de la seva amistat amb gent famosa, sobretot homes. Li encantava parlar de com de fàcil li resultaria aconseguir el telèfon de l’expresident Bill Clinton; Epstein i ella havien visitat la Casa Blanca junts quan Clinton ocupava el Despatx Oval. Maxwell també disfrutava repetint que, un cop, en un esdeveniment qualsevol, s’havia emportat l’actor George Clooney al lavabo i li havia fet una mamada. Mai sabrem si era veritat o no.
Era menys transparent quant a la seva infància, però no vaig tardar a lligar caps respecte a això també. Recordo que en una ocasió Epstein em va ensenyar un mural que Maxwell havia pintat d’una família d’aspecte feliç asseguda en un banc amb vista a un estany mentre una partida de caça perseguia guineus en segon pla. Epstein m’havia xiuxiuejat a l’orella: "És un retrat de la infància de Ghislaine, d’una part de la qual s’enorgulleix". Era la més petita de nou fills i havia nascut a França, però havia crescut en una mansió de cinquanta-tres habitacions al sud d’Anglaterra, i tenia tant passaport britànic com francès.
El seu difunt pare, Robert Maxwell, havia sigut un magnat dels mitjans de comunicació a Anglaterra abans que l’acusessin de malversació i després el trobessin mort –potser es va tractar d’un suïcidi– després de caure del seu iot a les illes Canàries. Això havia passat nou anys abans que jo conegués Maxwell, però era evident que la mort del seu pare la turmentava. En els bons temps, havia sigut la seva filla preferida (de fet, el seu pare havia batejat el iot amb què navegava quan va morir amb el nom de Lady Ghislaine). Vaig saber que Maxwell havia conegut Epstein al poc temps de morir el seu pare, i sospitava que això tenia alguna cosa a veure amb la connexió que existia entre ells.
¿I com era aquesta connexió? Si bé dormien en habitacions separades i poques vegades es feien petons o s’agafaven la mà, a mi em semblava que Maxwell i Epstein vivien en completa simbiosi. Epstein, que descrivia Maxwell com la seva millor amiga, valorava la seva habilitat per posar-lo en contacte amb gent poderosa. I Maxwell, al seu torn, apreciava que Epstein disposés dels recursos per finançar la fastuosa vida que ella pensava que es mereixia, però que tenia problemes per costejar-se després de la mort del seu pare. En entorns socials, Maxwell sovint es mostrava vivaç i entretinguda, l’ànima de la festa.
En canvi, a casa d’Epstein funcionava més com una planificadora d’esdeveniments: programava i organitzava la desfilada infinita de noies a qui ella i altres persones, sobretot Sarah Kellen, reclutaven perquè mantinguessin relacions sexuals amb ell. Recordo que, en un moment, li vaig preguntar si no li importava que Epstein sentís desig per tantes altres dones. I em va contestar que era un alleujament. La fam sexual d’Epstein era tan insaciable, em va dir, que cap persona per si sola podria satisfer-lo. I a mi em va semblar que la seva falta de gelosia era singular però autèntica. Amb el temps acabaria veient Epstein i Maxwell menys com nòvios i més com les dues meitats d’un tot recargolat.
Bones notes
Durant els meus primers mesos treballant per a ells, també vaig esbrinar coses sobre Epstein. Havia estudiat Física a la Cooper Union i Matemàtiques a la New York University, però havia abandonat a dos anys de llicenciar-se. Tot i així, ell es tenia per un prodigi intel·lectual, i aquesta confiança en si mateix l’impulsava.
Segons explicava, sent encara jove, en la dècada de 1970, havia aconseguit mitjançant la retòrica més d’una ocupació per a la qual no estava qualificat, primer com a professor d’institut de matemàtiques i física a la prestigiosa Dalton School de Manhattan (em va dir que els posava bones notes a les noies guapes si accedien a ficar-se al llit amb ell) i després com a corredor de borsa a Bear Stearns, el banc d’inversions mundial del qual acabaria sent soci. En la dècada de 1980 havia dirigit una consultoria que ajudava els seus clients a recuperar diners robats, i després havia constituït una empresa per gestionar els actius de persones amb un valor net que, segons deia, superava els mil milions de dòlars.
Epstein s’enorgullia molt d’aquest aspecte: de fer negocis només amb la gent més rica, malgrat ser fill d’un bidell i una mestressa de casa de Coney Island. No obstant, per més que festegés la flor i nata cultivada, sovint quedava com algú poc sofisticat i fins i tot fora de context. La seva enorme capacitat intel·lectual no n’hi havia prou per dissimular el seu accent de la classe obrera de Brooklyn. I tot i que li agradava que la gent sabés que tenia diners, normalment anava vestit amb una dessuadora de Harvard i uns texans o pantalons de xandall, fins i tot per assistir a esdeveniments sofisticats.
Les seves incongruències no acabaven aquí. Epstein tenia una disciplina fèrria sobre la seva alimentació: subsistia a base de tofu, salmó, pèsols, gingebre i altres aliments que ell considerava saludables (i insistia que les noies que l’envoltaven fessin el mateix). Tenia fòbia als gèrmens, cosa que li feia ser summament escrupolós amb el que tocava. En general, es negava a donar la mà i volia que li canviessin els llençols cada dos dies. I, en canvi, buscava sense parar el contacte sexual amb noies joves que eren autèntiques desconegudes per a ell, noies que portaven unes vides dures, terribles, fora del seu complex tancat, i mai utilitzava condó.
Exempt de seguir les regles
Tot i que a les noies com jo, a qui obligava a mantenir relacions sexuals amb penetració amb ell habitualment, ens obligava a fer-nos anàlisis cada tres mesos per descartar malalties de transmissió sexual, ningú podia garantir-li que el torrent de noies que entraven i sortien d’El Brillo Way estiguessin sanes. Suposo que aquesta deixadesa pot atribuir-se a l’arrogància: Epstein es creia exempt de seguir les regles per les quals els altres es regien.
La tardor de l’any 2000, Epstein i Maxwell van anunciar que havia arribat el moment que els acompanyés per primera vegada de viatge. Celebràvem que havia completat amb èxit la meva "formació com a massatgista", van dir, mentre em revelaven l’itinerari. Primer agafaríem un dels avions privats d’Epstein (era amo d’un Gulfstream IV, un Boeing 727 i un helicòpter) des de Palm Beach fins a Nova York.
Després, després de passar uns dies a Nova York, volaríem al sud, a la propietat més luxosa d’Epstein: un illot de 29 hectàrees que tenia a les illes Verges, al costat de Saint Tomhas. Aquell petit santuari privat es deia Little Saint James, però a Epstein li agradava anomenar-lo "Little Saint Jeff’s". Sonava a un lloc exòtic, sobretot per a una noia que mai havia sortit dels EUA peninsulars, i els vaig dir a Epstein i Maxwell que tenia moltes ganes de veure-la. Recordo que quan el meu pare em va portar a El Brillo Way el dia de la nostra partida, Epstein va sortir a la porta i es va presentar. "La cuidarem bé", li va assegurar.
…...
És cert que viatjar amb Epstein implicava conèixer un nivell de luxe que d’una altra manera jo mai hauria experimentat. I no discutiré que és més agradable dormir entre llençols de cotó egipci de primera qualitat que entre llençols barats de polièster. Però les comoditats de la glamurosa vida d’Epstein, per més que les apreciés i fins i tot disfrutés, es van cobrar un horrible peatge en mi. ¿Què era el que em feia sentir com a casa en el món d’aquest pedòfil? Molt més que la riquesa d’Epstein, els abusos previs que havia suportat a la humil Rackley Road.
M’ha costat molt temps entendre que Epstein i Maxwell van solidificar el seu poder sobre mi oferint-me una mena de família nova. Epstein era el patriarca i Maxwell la matriarca, i aquests rols no només eren implícits. A Maxwell li agradava trucar a les noies que acostumaven a oferir els seus serveis a Epstein "les seves nenes". En una ocasió, Epstein i ella em van portar a una exposició de barcos a Palm Beach i es van passar tota la tarda presentant-me com la seva filla, tan sols per fer broma. I per molt estrany que pugui semblar, em va fer sentir bé.
Donada la meva història, no obstant, no em feia sentir tan bé que de vegades Epstein insistís que li digués "papi" durant el sexe. I tot i que jo no disposava de les eines per jutjar amb criteri, sovint tenia la sensació que Epstein i Maxwell es comportaven com els meus pares. La primera vegada que vam menjar junts, per exemple, els van escandalitzar les meves formes a taula, de manera que Maxwell em va ensenyar a agafar el ganivet i la forquilla i a posar-me el tovalló a la falda, tal com fa la gent civilitzada.
….
Epstein continuava projectant-se com el meu mentor. De vegades ens manteníem durant hores asseguts a la seva dutxa de vapor mentre pontificava sobre diversos temes dels quals jo no havia sentit parlar mai: la teoria de jocs, per exemple, la biologia evolutiva, derivats financers o els fonaments matemàtics del llenguatge humà. A més, em deixava llibres per llegir. Molts eren eròtics, com Lolita, de Nabokov o Història d’ O d’Anne Desclos, però la seva insistència que els llegís seguia un vot de confiança. Epstein solia dir-me una cosa que jo necessitava escoltar: que era intel·ligent i tenia molt potencial.
A la nit, Epstein, Maxwell, Tayler, Kellen y jo ens reuníem davant un televisor enorme a la residència principal de l’illa i compartíem plates de crispetes mentre vèiem pel·lícules i sèries. A Epstein li agradava molt Sexe a Nova York, el feia riure. Però aquelles nits casolana podien transformar-se en vetllades sexuals en un tres i no res. Una expressió ombrívola i distant vetllava en el rostre d’Epstein i l’hi intuïa als ulls: havia d’"alleujar-se en aquell precís instant". Quan això passava i jo estava amb ells, Maxwell m’ordenava que em tragués la camisa i tot allò que Epstein volgués. En aquells moments, em resultava més difícil eludir la veritat: que per a ells jo no era res més que un instrument que els proporcionava plaer.
Avui també entenc que allò era un eco de la meva infància. Odiava els deures sexuals que Epstein i Maxwell em requerien, però havia negociat amb mi mateixa, de la mateixa manera que havia fet quan el meu pare abusava de mi: calia passar la part repugnant perquè les parts bones de la vida poguessin seguir. Amb el pas dels anys m’he preguntat moltes vegades què va fer que Epstein sentís inclinació per mi. A mesura que el món ha tingut notícia de moltes altres supervivents dels seus abusos, s’ha revelat que Epstein solia preferir noies amb poca experiència sexual o nul·la.
Moltes víctimes han relatat que semblava disfrutar observant noies inexpertes patir la incomoditat de descobrir el sexe amb ell, un desconegut més gran que elles. Però com que jo havia patit abusos abans de conèixer-lo, és impossible que li donés aquesta satisfacció. No obstant això, he arribat a pensar que li aportava alguna cosa més que ell necessitava, una cosa que havia après dels meus agressors anteriors. Jo sabia interpretar l’ambient –o el rostre d’Epstein– i adaptar-me, convertint-me en allò que es requeria en aquell moment. Podia fondre’m amb els mobles, fer-me invisible, o fingir el plaer. A diferència d’algunes altres víctimes recurrents d’Epstein, que es posaven geloses o intentaven consolidar la seva relació amb ell, jo em mantenia distant i mai li vaig demanar res. Molt abans de conèixer Epstein m’havien entrenat per acceptar qualsevol engruna d’afecte, si és que me’n donaven alguna. I a Epstein això li agradava.
Si bé no disposo de proves per demostrar-ho, crec que també és possible que Epstein veiés en mi una nena que havia patit abusos, una part de si mateix. Només li vaig preguntar una vegada sobre les seves experiències en la infància. El coneixia bastant bé com per no abordar-lo directament amb un ‘¿van abusar de tu de nen?’ En comptes d’això, li vaig preguntar amb cautela si havia tingut una infància feliç. Presentint on volia arribar, crec, em va tallar abans que pogués acabar de fer la pregunta, deixant-me clar que mai havia de tornar a treure el tema. Anys després, quan li van preguntar sota jurament si havien abusat d’ell sent menor, es va negar a contestar, acollint-se al seu dret constitucional a no incriminar-se. Potser m’equivoqui, però sempre he cregut que, durant la seva infància, ell també va viure alguna agressió sexual. No obstant, això no atenua els seus horripilants delictes.
Però podria ajudar a explicar-los. Sé que Epstein estava emocionalment trencat, desproveït de tota capacitat d’establir connexions íntimes amb altres persones. El més probable és que ningú sàpiga mai si va néixer així o van abusar d’ell d’una manera que va erosionar la seva capacitat de sentir empatia.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així