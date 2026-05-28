L'artista Joan Obradors presenta la seva obra a la sala Moma de Manresa
La mostra "Artifici efímer" es va inagurar dimecres i es pot visitar fins al dia 1 de setembre
Regió7
L'artista manresà Joan Obradors presenta la nova exposició "Artifici efímer" des d'aquest dijous i fins al dia 1 de setembre a la sala Moma Espai Cultural, al passatge Ginjoler de la capital del Bages. La mostra es va inaugurar ahir, 27 de maig. “Artifici efímer”, és una mostra que convida a explorar l’univers creatiu de l’artista. Obradors va ser present a la inauguració per presentar el seu projecte artístic.
A través d’una recerca al voltant de la forma, el color i l’espai, l’exposició proposa un recorregut per un univers visual marcat per l’abstracció, el moviment i el canvi constant. Les obres parteixen d’una mirada oberta i experimental que combina ordre i caos, estructura i espontaneïtat, creant composicions que evolucionen a través del ritme, la repetició i la llum. Fonts del centre han explicat que "la creació artística està Influenciada per corrents com la Bauhaus, l’op art o l’art cinètic", i han afegit que "la mostra connecta art, arquitectura i percepció visual a través de formes geomètriques, contrasts entre positiu i negatiu i jocs d’intensitat i equilibri". Al llarg de l’exposició, les peces dialoguen entre si generant una experiència visual canviant, on cada obra es transforma segons la mirada i l’espai que l’envolta.
Joan Obradors va néixer a Manresa l’any 1956. La seva formació artística és principalment autodidacta però al llarg dels anys ha fet diversos cursos de formació, ha treballat en diferents tallers d’artistes i ha visitat nombrosos museus i fires d’arts. Les seves obres formen part de col·leccions privades d’arreu d’Europa i els Estats Units. Entre els seus referents artístics hi ha l’arquitectura, principalment de la Bauhaus, l’Op Art, l’art cinètic i el jazz, així com alguns autors a qui ha homenatjat en algunes de les seves sèries com Alexander Calder, Oteiza, Palazuelo, Sempere, Joseph Alberts o Kazimir Malévich.
