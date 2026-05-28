MoMa Espai Cultural impulsa una desena de tallers d’estiu per a adults al juliol

La programació inclou propostes d’història, ciència, art, fotografia, idiomes i actualitat amb grups reduïts i inscripcions obertes a partir del 29 de maig

Espai MoMa per dins, Manresa / Oscar Bayona

Manresa

El centre cultural MoMa Espai Cultural de Manresa ha presentat una nova programació de tallers culturals adreçats a adults que es desenvoluparan durant el mes de juliol. En total, s’ofereixen 10 propostes formatives de temàtiques diverses, que van des de la història i la literatura fins a la ceràmica, la fotografia, la pintura, la música o els idiomes. Les inscripcions s’obriran el divendres 29 de maig i es mantindran obertes fins al dia abans de l’inici de cada taller. Les sessions tindran entre 4 i 6 trobades, segons la proposta, i seran impartides per docents especialistes. Els grups seran reduïts, d’entre 4 i 12 alumnes, amb l’objectiu de fomentar un format participatiu i proper.

La programació d’estiu s’estructura en diferents blocs. En l’àmbit d’art i pensament s’ofereix la proposta, “Clàssics de la literatura universal per llegir aquest estiu”, impartida per la filòloga Luisa Negrete, un curs que introdueix quatre lectures que, creuant èpoques i espais, conviden a imaginar estius diversos i també inusuals. En l’àmbit d’història i ciència s’hi inclouen tres tallers: “Les ciències i el món clàssic”, amb Antoni Sancristòfol, que analitza la presència del món clàssic en l’actualitat; “Estratègies per escoltar la música clàssica”, amb Josep Maria Vilar, que treballa l’organització musical a través de repeticions, contrastos i variacions; i “Passejades històriques per Manresa”, amb Jordi Bonvehí, que proposa descobrir la ciutat a través de quatre itineraris guiats.

En l’àrea d’actualitat, el taller “Els grans conflictes del món actual”, impartit per Sergi Saranga, ofereix eines per entendre les causes i l’origen dels principals conflictes contemporanis a partir d’una mirada històrica. Pel que fa a l’expressió i la creativitat, la programació inclou quatre propostes: “Aquarel·la botànica”, amb Àngels Comellas, centrada en l’ús de l’aigua com a mitjà artístic i en tècniques com les transparències i el color; “Introducció a la pintura a l’oli”, també amb Àngels Comellas, basada en el treball a partir d’un bodegó; “Ceràmica: experimentem amb les textures”, amb Emma Nuevo, orientada a explorar diferents superfícies i textures; i “Tips de fotografia per a l’estiu”, amb Lin Aquino, amb consells pràctics per capturar moments estiuencs.

Finalment, l’oferta es completa amb la proposta d’idiomes “Anglès per a viatjar. Off we go!”, impartida per Paquita Luna, que combina vídeos, pòdcasts i situacions reals per facilitar la comunicació en anglès en contextos de viatge. Les inscripcions es podran fer presencialment al centre (Passatge del Ginjoler, 4, Manresa), a través del web oficial del MoMa Espai Cultural, per telèfon (937 014 920) o per correu electrònic: moma@momaespaicultural.com

