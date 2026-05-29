Una cinquantena d'alumnes de l'Escola de Fonollosa protagonitza aquest cap de setmana "El mag d’Oz"
El nou musical, dirigit artísticament per Sílvia Sanfeliu, es representarà en tres funcions a l'Espai La Fàbrica
L'espectacle, amb música en directe del professorat del centre, tindrà a l'escenari nois i noies de 10 a 12 anys
L'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa tornarà a omplir l'escenari de música, dansa i teatre amb el musical El Mag d'Oz, una nova producció protagonitzada pels alumnes de Cicle Superior del centre. L'espectacle, que culmina mesos de treball artístic i pedagògic, es representarà en tres funcions aquest dissabte i diumenge, 30 i 31 de maig, a l'Espai La Fàbrica de Fonollosa.
Després de l'experiència de I de cop... les Muses, el musical de creació pròpia estrenat fa dos anys, el centre aposta ara per una adaptació del clàssic universal El Mag d'Oz, convertit en un espectacle familiar que combina interpretació, música, cant i coreografies. A l'escenari hi participaran una cinquantena d'alumnes d'entre 10 i 12 anys. Sota la direcció artística de Sílvia Sanfeliu, la proposta traslladarà el públic al món d'Oz de la mà de la Dorothy, l'Espantaocells, l'Home de Llauna i el Lleó Covard, en una història que posa en valor l'amistat, el coratge i la confiança en un mateix.
Les representacions
Les funcions tindran lloc a l'Espai La Fàbrica de Fonollosa en els següents horaris: Dissabte 30 de maig, a les 12.00 h. Diumenge 31 de maig, a les 12.00 h i a les 16.00 h Les entrades del Musical ja estan a la venda i es poden adquirir a través d'aquest enllaç
El musical representa el treball final que els alumnes de Cicle Superior desenvolupen cada dos anys dins el projecte artístic de l'escola, una iniciativa que aposta per les arts escèniques com a eina educativa i d'aprenentatge transversal. Durant mesos, els alumnes han preparat escenes, coreografies, cançons, decorats i vestuari, implicant-se en tots els aspectes de la producció. L'espectacle tindrà la música en directe amb els professors del centre David Martell (piano), Anna Clarena (violí), Nil Buixó (clarinet) i Toni Garrido (flauta travessera). Els arranjaments musicals i la direcció musical són a càrrec de pianista i compositor David Martell, la coreografia la signa la mestra i ballarina Ariadna Guitart, i la mestra de cant coral, Anna Soler, se n'encarrega de la direcció vocal.
Un projecte educatiu pioner
Una de les singularitats de l'Escola de Fonollosa és haver situat el llenguatge artístic —música, dansa, cant i teatre— al mateix nivell que la resta d'ensenyaments curriculars, convertint-lo en un dels eixos diferencials del projecte educatiu del centre. Des de fa 27 anys, i amb periodicitat biennal, l'escola impulsa un gran musical que esdevé el projecte final dels alumnes en acabar l’etapa de Cicle Superior. La iniciativa s'ha consolidat com una de les propostes pedagògiques i culturals més singulars de la Catalunya Central
