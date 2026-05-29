Curiositats de la Gala Plácido: De l’helicòpter de «Balandrau» a la «Rambla» de Manresa
La festa del cinema al Kursaal va deixar per al record algunes curiositats, moltes relacionades amb la ciutat, però també vinculades al film de Berlanga
En recollim algunes que van tenir com a protagonistes l'actriu i presentadora Cristina Brondo, els directors David Victori i Fernando Trullols i l'actor Miki Esparbé
El vermell sang de l’esplèndid cortinatge amb què es va vestir tot l’escenari del Kursaal en la Gala Plácido de dimecres a la nit va ser el marc perfecte per visualitzar les primeres imatges d’Upiro. Un film de vampirs i novícies que apareixen dessagnades, encara per estrenar, que es va rodar a Manresa l’any passat, dirigit per Oscar Martín. Que farà por i que brollarà la sang ho va tenir clar tota la platea. Dimecres, el teatre del Passeig, que l’any que ve complirà cent anys, es va vestir amb les seves millors gales per expirar glamur pels seus porus en la celebració dels 10 anys de la Manresa Film Office i els 65 de rodatge de Plácido. Ja ho deia l’alcalde Aloy, «avui ens agradem. Ens hem ben mudat». La primera, l’actriu Cristina Brondo, que va portar la batuta de la gala ben abillada amb un espectacular vestit de lluentons platejats de La Creadora, de Manresa.
La gala va deixar per al record algunes curiositats, moltes relacionades amb la ciutat, però també amb Plácido. La primera, de la mateixa Brondo, que va fer viatjar al públic (o a part del públic) al segle passat, l’any 1995, quan l’equip de TV3 rodava a Manresa la sèrie Rosa, l’spin-off de Poble Nou. Ella, que interpretava el paper de la Clàudia, va explicar que havia estat el seu primer rodatge fora de Barcelona. Dues dècades més tard tornava per conduir una gala de cinema, una mena de «retorn a casa». I és que dimecres ser manresà en la festa del cinema era un plus. De naixement o d'adopció.
Rosa va ser, explicava el director manresà David Victori, un toc d’atenció en el somni d’aquest «manresà de la Salle» per convertir-se en director de cinema. Una «ambició» que el va portar lluny de casa, a Barcelona, a Madrid, a Los Angeles i que, anys després, el faria tornar.. gairebé per casualitat. Va ser la directora d’art, Ana Paula Martín, qui li va dir que havia trobat el lloc ideal per rodar Tú también lo harías, i que aquest lloc era... Manresa: «No m’ho podia creure, estava molt desconnectat del que estava passant a la ciutat com a plató de rodatges». Però la sèrie de Disney+ del manresà -«la més ambiciosa que he fet mai»- es va rodar aquí. I feliç: «Em vaig reconciliar amb la meva ciutat, de la qual vaig haver de marxar. En el fons, el que vols és estar amb la teva gent, la de tota la vida».
«Com que saben que soc de Manresa, quan els meus companys venen aquí a rodar, és el primer que em diuen: Rodem a casa teva! Això i que han passat per la Rambla... Algun dia aprendran a dir Passeig», reia Miki Esparbé que confessava que «si no fos de Manresa no seria actor». Va recordar Joan Morros i El Galliner i com fer d’acomodador li va permetre veure «moltes obres de teatre». No va oblidar l’actriu i docent Alícia Puertas: «Vam fer teatre als Carlins amb el David Victori» i ara, a l’Institu del Teatre, Puertas és professora... del seu nebot. I Plácido. El seu pare, llavors un joveníssim Miquel Esparbé de 17 anys, va dibuixar un àlbum del rodatge del film a Manresa. Un quadern que Cineclub Manresa va regalar a Berlanga.
I Berlanga va ser molt protagonista del parlament del director Fernando Trullols, codirector de la sèrie Hache, que va confessar la seva alegria per filmar a Manresa i «trepitjar els carrers que havia trepitjat Berlanga per rodar Plácido». I és que la seva primera «feina» en aquest món va ser com ajudant de direcció en la darrera pel·lícula del valencià, París-Tombuctú (1999). A la seva cartera, una de les fotografies que té amb el director «per recordar-lo», va dir.
I continuem amb les connexions. Aquest «noi de l’Eixample, que ja vol ser considerat un manresà més», s’ha estrenat en el llargmetratge amb l’exitosa Balandrau. I sabeu on es guardava l’helicòpter que s’havia utilitzat en el rodatge? «A Manresa, a Pirelli». I més. Multicinemes Bages Centre -també premiat a la gala- és el cinema de l’estat que més públic ha tingut en les projeccions de Balandrau, com va destacar Cristina Brondo. La pel·lícula té en el seu elenc dos manresans, Jan Buxaderas i Carles Gilabert i, també, l’actor Marc Martínez, guardonat conjuntament amb Trullols a la Gala Plácido per Hache.
La nit de festa del cinema no va acabar al bar Plácido, però s’ho van plantejar. A la pròxima.
