L’Orfeó Manresà estrena aquest dissabte "Cantate", un viatge musical inspirat en textos de la tradició cristiana
L'obra és la nova proposta coral que presenta l'entitat manresana i que connecta tradició i modernitat a través de mirades musicals diverses
Regio7
L’Orfeó Manresà presentarà aquest dissabte (20 h) al Teatre Conservatori de Manresa el concert Cantate, una proposta coral que posa en diàleg compositors de diferents èpoques a partir del Cantate Domino i el Magnificat, dos grans textos de la tradició cristiana. Interpretat per una quarantena de cantaires, amb l’acompanyament al piano d’Alba Vila i sota la direcció musical de Xavier Pagès, el concert connecta tradició i modernitat a través de mirades musicals diverses.
La primera part del programa està dedicada al Cantate Domino, a partir del vers "Cantate Domino canticum novum" present al llibre dels Salms. Tot i compartir un mateix text, les tres obres que s’interpretaran presenten aproximacions molt contrastades: Claudio Monteverdi situa l’oient a l’inici del Barroc amb una escriptura viva i expressiva; Karl Jenkins n’ofereix una lectura contemporània i multicultural, marcada per l’energia rítmica i la comunicació directa amb el públic; i Vytautas Miškinis proposa una versió més introspectiva i refinada, hereva de la tradició coral bàltica.
Cantate
- Orfeó Manresà
- Direcció: Xavier Pagès. Piano: Alba Vila
- Lloc: Teatre Conservatori de Manresa
- Data: dissabte 30 de maig de 2026
- Hora: 20 h
- Entrades: 18 € (taquilles i web del Kursaal: www.kursaal,cat)
El moment central del concert serà la interpretació del Magnificat, de John Rutter. Aquesta obra emblemàtica del repertori coral contemporani, composta a finals del segle XX, destaca pel seu llenguatge tonal ampli, la riquesa melòdica i rítmica i una clara voluntat comunicativa, combinant moments d’intimitat i recolliment amb passatges d’exaltació. Inspirat en el cant de Maria recollit a l’Evangeli de Lluc, Rutter signa una obra vibrant que s’ha consolidat com una de les seves composicions més reconegudes.
"Amb el concert Cantate volem oferir al públic una proposta artística que connecta patrimoni i emoció, alhora que reflecteix la voluntat de l’Orfeó Manresà de continuar acostant la música coral a la ciutat i al territori", destaca Josep Camprubí, president de l’Orfeó Manresà.
L’Orfeó Manresà és una entitat coral de referència, compromesa amb la difusió del repertori coral i la promoció de projectes musicals de qualitat. Amb aquest concert, l’entitat reafirma la seva voluntat d’explorar repertoris diversos proposant un diàleg entre tradició i modernitat i mostrant, en aquesta ocasió, com un mateix impuls espiritual pot donar lloc a respostes musicals molt diverses al llarg del temps.
