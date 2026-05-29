El pianista Emilio Solla apadrina a Navàs un festival de jazz jove
El nou Festeig al Passeig Jazz Band Festival, que s'emmarca en el treball conjunt de la Jazz Band Navàs–Súria, se celebra des d'aquest divendres i fins diumenge
Amb l'esperit dels "intercanvis i festivals internacionals", el 'festeig' ha convidats jazz bands d'Itàlia, Aragó, Catalunya i, també, de la Catalunya central, com Sallent
Regio7
Navàs i Súria són, des d'aquest divendres i fins diumenge, l'epicentre del jazz jove de la Catalunya central amb la celebració del "Festeig al Passeig Jazz Band Festival", un certamen que s’emmarca en la trajectòria de la Jazz Band Navàs–Súria, que des de fa més de deu anys impulsa projectes vinculats al jazz i la música moderna com a eina pedagògica i de creixement artístic.
El projecte, que apadrina el pianista Emilio Solla, vell conegut de la formació bagenca, neix després del treball conjunt de les escoles municipals d’ambdós municipis. Per al director de la Jazz Band Navàs–Súria, Jordi Pujols, aquesta cita es crea "amb la voluntat de portar a casa nostra l’esperit dels intercanvis i festivals internacionals en què la Jazz Band Navàs–Súria ha participat els últims anys arreu d’Europa". L'esdeveniment tindrà la participació de diverses jazz bands provinents de diferents territoris, com Collettivo Orbita Libera (Itàlia), Proyecto Jazz for Kids (Aragó), Big Band de l'Ametlla del Vallès, Mollet Jazz Band i la Big Band Jove de Sallent.
Solla, mestre i director
Aquest divendres, el pianista i compositor argentí Emilio Solla serà l’encarregat d’obrir el certamen. El padrí del festival oferirà una classe magistral a les 6 de la tarda al Casal Sant Genís de Navàs. Aquesta sessió comptarà amb la participació de l’alumnat de les diferents formacions participants sota la direcció del propi Solla.
Jazz des de primera hora
Aquest dissabte començarà amb una matinal de jazz bands. Serà a les 10 del matí al Passeig Ramon Vall, al davant de la Biblioteca. I a 2/4 de 3 de la tarda, tots els participants compartiran un dinar de germanor a la Pista Sant Jordi. Ja a la tarda, serà l’hora de l’activitat "Coneixem Navàs", que mostrarà el municipi a les persones que integren les diferents bandes del festival. La jornada culminarà a les 6 de la tarda amb una altra sessió de jazzbands on el públic podrà gaudir de l’actuació d’Emilio Solla.
Cloenda a Súria
El diumenge 31 de maig, es rubricarà el festival amb un concert al Parc Municipal Macary i Viader de Súria. Serà l’acte de cloenda d’aquest cap de setmana musical.
Obert a tothom
"Passeig per la Jazz Band", obert a la ciutadania, és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Navàs, l'Escola Municipal de Música de Navàs i l'Escola Municipal de Música de Súria amb el suport de l'Ajuntament de Sùria i de la Diputació de Barcelona.
La masterclass amb Emilio Solla és l'única activitat amb entrada de pagament (5 €) i aforament limitat. Les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Navàs (www.navas.cat).
Emilio Solla
Reconegut a tot el món, Emilio Solla (Mendoza, Argentina, 29 d’octubre del 1962) és un dels grans noms del jazz actual. Pianista i compositor, aquest músic establert a Nova York és guanyador d’un Latin GRAMMY®, consolidant-se com una figura clau en el desenvolupament del tango-jazz. Amb més de quaranta anys de trajectòria, ha signat una quinzena de discos com a líder i ha participat en més de cinquanta enregistraments. Ha actuat als escenaris més prestigiosos, com el Lincoln Center o el Blue Note. A més, ha col·laborat amb artistes de primer nivell com Yo-Yo Ma o Paquito D’Rivera. La seva capacitat de fusionar tradició i contemporaneïtat, el situa com a influent en el panorama internacional.
