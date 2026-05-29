El Traspunt reestrena a Cardona una comèdia sobre la gentrificació turística
"Primer primera", de Jordi Santasusagna, que va escriure fa 20 anys i que ha actualitzat, es veurà aquest cap de setmana al teatre Els Catòlics, amb la direcció de Jesús Ratera
Regio7
La companyia El Traspunt estrena aquest cap de setman Primer primera, una comèdia escrita pel cardoní Jordi Santasusagna que posa en escena un dels efectes més visibles de la gentrificació turística: el desallotjament dels últims veïns d’un edifici convertit en apartaments, i que ho fa a base de malentesos, absurds i humor caòtic. Les funcions tindran lloc aquest dissabte 30 de maig (20 h) i el diumenge 31 de maig (18 h), al teatre Els Catòlics de Cardona.
L’obra té una història llarga. Santasusagna la va escriure fa vint anys, i va ser la primera que va signar en solitari. En aquell moment, posava el focus en la voracitat de les promotores immobiliàries que desallotjaven inquilins per tenir edificis sencers. Dues dècades després, el mecanisme és el mateix, però els actors han canviat: ara són les empreses d’apartaments turístics les que buiden els edificis de vida quotidiana. Santasusagna ha actualitzat el text per reflectir aquesta realitat, i el resultat és una comèdia que fa riure, però que no deixa el públic del tot tranquil: Vaig veure que a l’obra escrita fa vint anys, el problema de fons no havia desaparegut, sinó que, igual que un virus, havia mutat i s’havia fet més violent", explica Santasusagna.
Primer primera
Autor: Jordi Santasusagna
Companyia: El Traspunt
Direcció: Jesús Ratera (en col·laboració amb Joan Estruch)
Lloc: Teatre Els Catòlics, Cardona
Funcions: Dissabte 30 de maig, 20:00 h / Diumenge 31 de maig, 18:00 h
L'argument
La història segueix la Glòria i el Ferran, una parella que resisteix a l’únic pis no turístic d’un edifici on els replans fan olor de maletes i d’esmorzars continentals. Tot sembla estar sota control fins que hi arriba la Micaela, una nova veïna imprevisible, expansiva i absolutament impossible de classificar. A partir d’allà, la convivència es transforma en una cursa d’obstacles delirant: visites inesperades, confusions absurdes, identitats equivocades i situacions tan surrealistes que ni els turistes del replà podrien imaginar.
La posada en escena va a càrrec de Jesús Ratera, en col·laboració amb Joan Estruch, que precisament va ser un dels protagonistes de l’estrena original de fa vint anys. El seu retorn a l’obra afegeix una capa de complicitat i memòria a la producció. Com diu el seu director, "el repte de dirigir Primer primera ha estat incorporar la vessant còmica en uns actors que mai l’havien explorat. Ha estat una gran sorpresa veure que molts d’ells tenen grans dots per a la comèdia".
