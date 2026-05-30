Per un càncer
Mor als 80 anys Marcia Lucas, l'editora que va convertir 'Star Wars' en un fenomen mundial
Va tenir un paper fonamental en algunes de les produccions més influents de la història del cinema, malgrat ser pràcticament una desconeguda
El Periódico
L'editora de cinema Marcia Lucas ha mort als 80 anys a causa d'un càncer, segons ha informat l'advocada de la família, Deidre Von Rock, a Associated Press. La muntadora cinematogràfica va guanyar un Oscar pel seu treball en la primera entrega de 'Star Wars' (1977), i també és coneguda per pel·lícules com 'Taxi Driver' (1976) i 'American Graffiti' (1973).
Casada amb George Lucas entre 1969 i 1983, va tenir un paper fonamental en algunes de les produccions més influents de la història del cinema, tot i ser pràcticament desconeguda per al gran públic. Marcia va contribuir decisivament a donar forma a la pel·lícula i va ser responsable d'ordenar i estructurar una enorme quantitat de material rodat.
És una de les grans responsables de l'èxit de 'Star Wars'. «Teníem 40.000 peus de metratge amb diàlegs de pilots. Ningú havia intentat integrar una història completa dins d'una batalla aèria com aquella», va explicar George Lucas.
Lucasfilm ha lamentat la seva mort, destacant que va ser «una de les tres persones que van guanyar un Oscar per Star Wars». La productora també ha recordat la seva passió pel muntatge amb declaracions seves com ara: «Tinc una habilitat innata per millorar un bon material i per fer acceptable un mal material».
A més de la pel·lícula original de 'Star Wars', va treballar a 'Return of the Jedi'. La seva trajectòria també va estar lligada al cinema de Martin Scorsese i va formar part dels equips de muntatge de 'Alice Doesn't Live Here Anymore' i 'New York, New York'.
«La seva influència en el cinema és inesborrable, però els qui la van conèixer recordaran especialment com feia que la vida fos més intensa, més bonica, més divertida i més plena d'amor», ha escrit la seva família en un comunicat.
Després de separar-se de George Lucas, es va casar amb Tom Rodrigues, gerent de producció de Skywalker Ranch, un matrimoni que es va prolongar entre 1983 i 1993. Deixa dues filles, Amanda Lucas i Amy Soper.
