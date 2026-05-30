Navàs viu un cap de setmana a ritme del jazz de Solla i dels joves intèrprets
El conegut pianista i compositor argentí afincat a Nova York, Emilio Solla, va ser el protagonista divendres a l'oberta del Festeig al Passeig de Navàs
Regió7
El conegut i reconegut pianista i compositor argentí establert a Nova York, Emilio Solla, nominat sis vegades als Grammy en la categoria de Jazz Llatí i finalment guanyador del Grammy el 2019, participa aquest cap de setmana al Festeig al Passeig Jazz Band Festival, que organitza l'Escola de Música de Navàs, amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
Divendres a la tarda, en l'obertura del festival, on hi participen una vuitena de formacions de jazz band, va fer una masterclass al Casal Sant Genís davant d'una orquestra de joves a l'escenari i un auditori carregat de professors de música de diferents escoles de la comarca.
L'alcalde de Navàs, Jaume Casals, va donar la benvinguda a tots els participants i en especial al compositor argentí, que va respondre en català i va convidar tothom a seguir el treball amb un parell de temes del jazz clàssic.
Avui, dissabte, a les 10 del matí, al passeig de Ramon Vall començaran les audicions amb les escoles de música de Sallent, Mollet del Vallès, els aragonesos Proyecto Jazz for Kids, els italians Collectivo Orbita Libera O.S. i la Jazz Band Navàs-Súria.
A les 6 de la tarda hi haurà un altre concert i l'endemà diumenge les audicions es traslladen a Súria.
