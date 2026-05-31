Navàs vibra amb el jazz de joves intèrprets
La iniciativa Jazz Band Festival, un nou festival educatiu, va reunir ahir al municipi bagenc diverses formacions internacionals, apadrinades pel pianista i compositor Emilio Solla
Albert Obradors
La música de jazz va ser la protagonista del Festeig al Passeig Jazz Band Festival, que es va celebrar a Navàs, amb una marató de bandes vingudes d’arreu i apadrinades pel pianista i compositor Emilio Solla.
Al ritme de la música i en la seva vessant més pedaògica, els diversos intèrprets van protagonitzar una jornada plena d’instruments de vent, corda i percussió que van omplir de melodies del jazz clàssic i contemporani el passeig de Navàs, en jornada de matí i tarda.
A les deu del matí, la Big Band Jove de Sallent va inaugurar l’escenari interpretant part del seu repertori jazzístic. La va seguir la formació italiana Collectivo Orbita Libera de l’escola de Vigaramo-Mainarda, que va presentar el seu projecte monogràfic dedicat a Stevie Wonder, amb veus, teclats i guitarres com a elements destacats.
A migdia, es va poder sentir la música del Proyecto Jazz for Kids, format per diferents joves de pobles rurals del Pirineu d’Osca. El pianista Emilio Solla els va acompanyar al piano amb el tema Seven steeps to Heaven.
La Mollet Jazz Band, una de les formacions més nombroses, va fer notar el seu potencial i la seva experiència, amb un so i una personalitat propia i un repertori ampli.
L'última actuació del matí va anar a càrrec de la Jazz Band Navàs-Súria, dirigida per Jordi Pujols, amb algunes interpretacions acompanyades al piano per Solla.
A la tarda, va tocar la Big Band de l’Escola de Música de l’Ametlla del Vallès, creada fa tres anys amb l’objectiu d’apropar el jazz i fomentar-ne la interpretació instrumental i col·lectiva.
L'última actuació de la jornada va anar a càrrec de la Jazzband Navàs adults, formada per exalumnes de l’Escola Municipal de Música de Navàs amb alguns amics, col·laboradors i músics vinculats al territori. El compositor Emilio Solla els va acompanyar al piano.
El director de l’Escola Municipal de Música de Navàs, Jordi Pujols, que va coordinar el festival, va fer una valoració positiva del resultat final, posant èmfasi en els valors de l’intercanvi cultural i l’aprenentatge que va suposar l’experiència, una vegada més al costat d’Emilio Solla. La regidora d’educació de l’Ajuntament de Navàs, Joana Tarrés, va dir que «l’esforç que hi hem posat entre tots va valer la pena». En representació de la Diputació de Barcelona, Mireia Besora, de l’àrea d’Educació, va mencionar la coordinació dels ajuntaments de Súria i Navàs que van fer realitat el festival. Per la seva banda, Solla es va mostrar proper amb tots els grups i formacions.
L’AMPA de l’Escola de Música de Navàs va fer unes samarretes commemoratives de la jornada que van lluir tots els participants del festival.
