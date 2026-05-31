Vic, Valls i Manresa organitzen conjuntament la "Primavera barroca" per donar a conèixer el patrimoni que conserven

El Museu del Barroc serà un punt de trobada, actuarà com a node impulsor, coordinant activitats vinculades com ara visites guiades i xerrades que connecten les propostes de les tres ciutats

Regidores de les ciutats que acullen la "Primavera barroca" i els impulsors de la inciativa / Ajuntament de Valls

Regió7

Manresa

"Primavera Barroca", una iniciativa conjunta de Manresa, Valls i Vic, pretén articular tres projectes centrats en l’art i el patrimoni barroc, desplegats simultàniamenten aquestes tres ciutats interiors. El programa, presentat aquesta setmana, abasta propostes des del mes de maig i fins al setembre. La presentació es va fer al Saló del Vigatà del Palau Moja de Barcelona i va comptar amb la participació del director General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, Joaquim Borràs, les regidores de Cultura dels Ajuntaments de Manresa, Valls i Vic —Tània Infante, Rosa M. Rovira i Bet Piella, respectivament— i el delegat episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic, Dani Font Montanyà. En el seu transcurs, es va destacar l’aliança que formada per promocionar l'art barroc català amb la complicitat de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que reforça així el seu paper dinamitzador en la vertebració del relat patrimonial del país.

Dins d'aquesta xarxa nacional, Manresa hi juga un paper protagonista, ja que el Museu del Barroc de Catalunya —declarat Museu d’Interès Nacional— exerceix un paper central i estratègic. Tal com va explicar la seva directora, Anna Comas, l'equipament manresà ha presentat durant aquesta ‘Primavera Barroca’ les actes de les darreres Jornades d’Art Barroc, ja disponibles al web del museu. A més a més d'exposar la seva col·lecció de gran valor, el museu també actuarà com a node impulsor, coordinant activitats vinculades com ara visites guiades i xerrades que connecten les propostes de les tres ciutats en un programa conjunt d’activitats. 

Més enllà del pes de la capital del Bages, la ‘Primavera Barroca’ es complementa amb grans exposicions a les altres ciutats aliades. A Valls, el Museu té en marxa una exposició dedicada a l'arquitecte Fra Josep de la Concepció. Per la seva banda, l’església de la Pietat de Vic acollirà una mostra integral dedicada al pintor Marià Colomer i Parés, a la qual el Museu del Barroc de Catalunya cedeix dues obres. 

L’acte de presentació d’aquest dimecres al Palau Moja —un edifici que conté un dels cicles pictòrics civils més rellevants del barroc català— va comptar també amb la intervenció de Josep Barcons Palau, director del Festival Espurnes Barroques, que va parlar del projecte que el festival ha desenvolupat en els darrers 9 anys i de la seva edició actual.

