Temporada de festivals
Un mapa dels festivals essencials d'aquest estiu: de O Son do Camiño al Sonorama
De l’esdeveniment heavy més important del nord a un festival ‘boutique’ a Marbella, passant per clàssics barcelonins com el Primavera i el Cruïlla: aquí un recorregut per les cites clau d’aquest estiu i, segurament, molts pròxims estius
Juan Manuel Freire
Des de la seva no gaire llunyana primera edició, el 2018, el festival gallec ha apostat per noms d’allò més reconeixibles, aquest any Katy Perry (que també serà al madrileny Río Babel), Linkin Park (renascuts amb nova vocalista, Emily Armstrong), Dani Martín i Lola Índigo. Parc Monte do Gozo, Santiago de Compostel·la, del 18 al 20 de juny
La cita heavy més important d’Espanya, juntament amb el Rock Fest Barcelona (Santa Coloma de Gramenet) i el Rock Imperium (Cartagena), que se celebren el mateix cap de setmana. Entre els pesos pesants (mai més ben dit) de la seva pròxima edició, Iron Maiden, Anthrax, Limp Bizkit, Marilyn Manson i Mastodon. Viveiro, Lugo, de l’1 al 4 de juliol
El festival de jazz donostiarra ha sabut trobar un ric equilibri entre referents clàssics i propostes emergents. Aquest any hi haurà actuacions estel·lars de Diana Krall i Pat Metheny, però també hi ha expectació per Samara Joy, jove cantant i compositora amb ja cinc Grammys en el seu currículum. Sant Sebastià, del 22 al 26 de juliol
En aquest festival, les guitarres elèctriques no són cosa del passat, sinó l’instrument més preuat. La seva pròxima edició té com a estrelles Alice Cooper, Social Distortion i The Hives, però convé fixar-se en la lletra mitjana i no perdre’s, per exemple, els caleidoscòpics Tropical F*ck Storm. Vitòria-Gasteiz, del 18 al 20 de juny
Pop, rock, sons alternatius i electrònica són els pilars d’un dels festivals més populars de la Península. Aquest any celebra el seu 20è aniversari amb un cartell carregat de grans noms (FKA Twigs, Lily Allen) i esdeveniments especials com el concert de José González al Museu Guggenheim Bilbao. Kobetamendi, Bilbao, del 9 a l’11 de juliol
La cita musical més esperada de l’any a Barcelona i un referent a escala internacional per la qualitat i varietat del seu programa. En la seva edició del 2026, The Cure i Doja Cat presenten nous discos, Addison Rae s’estrena a Espanya i The xx, My Bloody Valentine i Rilo Kiley llueixen les seves tornades apassionades. Barcelona, del 3 al 7 de juny
L’emblemàtic festival electrònic té al davant una edició significativa: la primera amb un nou director, l’emprenedor belga François Jozic, i la primera que es desplega en un únic recinte, el de Fira Gran Via, a l’Hospitalet. Entre els ganxos, The Prodigy, Charlotte de Witte i Cabaret Voltaire. Barcelona, del 18 al 20 de juny
Vol ser i, sovint és, la versió més confortable d’un macrofestival. El cartell convida a la trobada intergeneracional: joves promeses dels sons urbans es donen la mà amb referències populars dels 90 i la primera dècada del segle XXI. Aquest any hi actuen Pixies, Sen Senra, Garbage i Alizzz. Barcelona, del 8 a l’11 de juliol
Els amants de les músiques anomenades «d’arrel» (o del pop alternatiu, també molt present) atenen cada any les propostes d’aquest festival amb immillorable paisatge natural: la seva seu principal és un escenari flotant sobre l’embassament de Lanuza. Aquest any hi actuen Rubén Blades, Bomba Estéreo i Suede. Osca, del 9 al 26 de juliol
Després de consolidar-se com a celebració de l’indie pop nacional, en els últims anys s’ha obert als sons urbans i l’eclecticisme. Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Valeria Castro i Sofía Gabanna destaquen entre els artistes anunciats per a la seva ja 29a edició. Aranda de Duero, del 5 al 9 d’agost
Els mesos de juny i juliol, el Reial Jardí Botànic Alfons XIII acull un cicle de concerts tan estimat pel seu entorn natural i ambient relaxat com per la seva atractiva programació. En el cartell d’aquest any, de tot per a tothom: del pop festiu de Rigoberta Bandini a la melancolia tèrbola d’Ethel Cain. Madrid, del 4 de juny al 31 de juliol
Aquest popular festival de, sobretot, pop, rock i electrònica ha anunciat per a aquest any un nou format (ajustos d’aforament, una altra distribució dels espais) destinat a millorar l’experiència. El notable cartell del 2026 inclou Wolf Alice, Lorde, Holly Humberstone, Nick Cave, Pulp i David Byrne. Madrid, del 8 a l’11 de juliol
El veterà festival alternatiu resisteix al temps i la creixent competició utilitzant valors segurs i la promesa de la platja. Entre els seus caps de cartell per a aquest any trobem Franz Ferdinand, The Kooks, The Prodigy i Biffy Clyro; escrita en lletra incomprensiblement petita, Sophie Ellis-Bextor. Benicàssim, del 16 al 18 de juliol
També al sol i la platja (se celebra en una, l’Arenal, des del 2010) es deu, en part, la popularitat d’aquest antic festival indie ara molt centrat en reggaeton, trap i també rap a seques. Myke Towers, María Becerra, Omar Montes i Delaossa són alguns dels seus artistes destacats per al 2026. Burriana, del 30 de juliol al 2 d’agost
A més d’ubicar-se en escenaris històrics, té la millor programació de músiques de les anomenades «del món» que es pugui imaginar. Atenció, per exemple, al triplet del 10 de juliol a l’Auditori Paco Martín i el castell àrab: Seun Kuti & Egypt 80, Ezra Collective i Hypnosis Therapy. Gairebé res. Cartagena, del 17 al 25 de juliol
Un altre veterà dels festivals indie ‘made in Spain’. Aquest any, de fet, celebra modestament el seu 30è aniversari en una nova localitat, Don Benito, després d’haver-se mogut durant llarg temps entre Albuquerque i Badajoz. Hi actuaran Nena Daconte, Depedro (en clau acústica), Barry B i La M.O.D.A. Don Benito, Badajoz, 16 i 17 d’octubre
Des de l’any 2012, aquest festival ‘boutique’ porta artistes populars a la Cantera de Nagüeles, amfiteatre de roca a l’aire lliure. El programa del 2026 inclou Lenny Kravitz, Juan Luis Guerra, John Legend i Nile Rodgers & Chic. Selectes espais gastronòmics i ‘after parties’ completen la seva oferta. Marbella, del 19 de juny al 29 d’agost
El públic espanyol (sobretot, gallec) acostuma a desplaçar en massa a aquest festival d’esperit alternatiu. El seu cartell acostuma a ser cuidat i coherent (aquest any destaquen Wet Leg, Aldous Harding i Kurt Vile), però també és factor clau el seu escenari natural: l’amfiteatre de la platja fluvial del Taboao. Praia do Taboao, Paredes de Coura, Portugal, del 12 al 15 d’agost
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis