Miki Esparbé, nominat al Max al millor actor pel muntatge "Los nuestros"
L'actor manresà, que la setmana passada rebia el guardó de la Gala Plácido, és finalista de la 29a edició dels prestigiosos premis estatals, que aquest dilluns es lliuren a Mèrida
Després de ser profeta a la casa seva i de ser premiat fa cinc dies en la Gala Plácido a Manresa, el polifacètic actor Miki Esparbé arriba aquest dilluns al Teatre Romà de Mèrida com a finalista a millor actor dels XXIX Premis Max de les Arts Escèniques. El manresà, nominat per la seva destacadíssima interpretació a l'obra Los nuestros, de Lucía Carballal, competirà amb els actors Xavo Giménez (Yo soy 451) i Ton Vieira (La tercera fuga). Los nuestros es va estrenar el febrer de l'any passat al Centre Dramàtic Nacional (Teatro Valle-Inclán de Madrid) i es va poder veure a finals del 2025 al Teatre Nacional de Catalunya. És la primera nominació que rep el manresà dels premis Max.
L'obra retrata les dinàmiques i secrets d'una família sefardita, laica originària del Marroc, després de la mort de la seva matriarca. La família es reuneix a Madrid per complir amb l'Avelut, el dol jueu en el qual els familiars més propers s’aparten del món durant set dies. Esparbé, que 2023 ja va treballar amb la madrilenya Lucía Carballal en Los pálidos i va guanyar el Premio Fotogramas de Plata, interpeta a Los nuestros el germà petit de la família. Una obra sobre els vincles que no has escollit, el pes de la tradició i el passat, amb les interpretacions de Marina Fantini, Mona Martínez (nominada al Max a la millor actriu), Manuela Paso, Ana Polvorosa, Gon Ramos, Alba Fernández Vargas / Vera Fernández Vargas, Asier Heras Toledano / Sergio Marañón Raigal. Lucía Carballal està nominada al Max a l'autoria teatral i a la millor direcció d'escena. Los nuestros, al millor espectacle de teatre.
La Fundació SGAE organitza els Premis Max de les Arts Escèniques des de la seva creació l'any 1998. Aquests guardons són el màxim reconeixement a l'Estat espanyol per als professionals del teatre i la dansa.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor