Òmnium Cultural demana a l'alcalde de Manresa que el món municipal "se sumi a la protecció del català a les aules"
El president de l'entitat, Xavier Antich, insta Marc Aloy que l'ajuntament utilitzi "tots els mecanismes dels quals disposa" per tal de garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants
En la trobada, Aloy assegura que el foment de l'ús social del català és una prioritat per al govern de la capital del Bages que s'ha dotat d'eines pròpies i de "capacitat real d'intervenció"
Regio7
Davant de la situació d'emergència i fragilitat de la llengua del país, Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, i Marc Aloy, alcalde de Manresa, s'han emplaçat a fer un "salt qualitatiu" i tancar files en el repte compartit de fomentar l'ús i l'aprenentatge de la llengua en tots els àmbits de la vida, sobretot, aquells que encara tenen un ampli camí per recórrer com són el carrer, la feina, l'escola i el món de l'esport. Ho han acordat en una trobada a l'Ajuntament de Manresa, on el president d'Òmnium ha demanat a l'alcalde de Manresa que l'ajuntament utilitzi "tots els mecanismes dels quals disposa" per tal de garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants i aprofitar les oportunitats que proporcionen els àmbits de l'escola i l'esport, ja que l'educació és un "espai històricament fonamental" en la preservació i defensa de la llengua, però també per a la construcció del model de país.
L'escola catalana, ha recordat Antich, "no només és un model educatiu, sinó que és una eina de cohesió social per a l'alumnat" que, "vingui d'on vingui", ha de poder acabar l'etapa educativa amb ple coneixement i capacitat d'ús del català. Per tant, "davant dels atacs judicials, caldrà que el món municipal també se sumi a la protecció del català a les aules", però també en espais fora de l'horari escolar, com són els centres esportius i les extraescolars, fent que el català sigui la llengua d'ús habitual "en tots els àmbits de la cadena educativa".
Concretament, Antich ha demanat a Aloy que, en coordinació amb el Departament d'Educació i del Consorci per la Normalització Lingüística, es faci una consulta a totes les famílies de les escoles d'educació infantil i primària en el moment de la matriculació per saber si estarien interessades a aprendre català en horari escolar o extraescolar, per exemple, a través de grups de Vincles; i que alhora s'iniciï una campanya de ciutat adreçada a tot l'esport escolar perquè es fomenti el català als entrenaments, cartelleria i dia a dia de clubs de la ciutat.
Prioritat per al govern de Manresa
El foment de l'ús social del català és una prioritat per al govern de Manresa "perquè la llengua és cohesió, és convivència i és oportunitat", ha destacat l'alcalde, Marc Aloy, que ha afegit que, tot i que les polítiques lingüístiques s'acostumen a liderar des de l'àmbit nacional, l'Ajuntament de Manresa ha fet "un pas endavant" situant-les en l'àmbit municipal, dotant-se d'eines pròpies i de capacitat real d'intervenció. En aquesta línia, l'abril del 2024 es va incorporar l'assessor per la llengua -una figura tècnica municipal de dedicació exclusiva- i el setembre del mateix any va començar a caminar el Pla Estratègic de la Llengua Catalana, que compta amb la complicitat d'entitats de defensa de la llengua i cultura catalana, i que ja ha assolit resultats visibles en àmbits com la retolació comercial, l'administració, i entre els joves i infants.
En l'àmbit comercial, s'han observat 783 establiments i s'ha constatat que el 89% compleix la normativa de retolació en català. Dels 86 comerços (11%) que incomplien la norma, ja se n'han inspeccionat 52 a fons i tots ells ja han fet les correccions pertinents, sense la necessitat d'haver sancionat a cap d'aquests. També està obtenint resultats rellevants el programa Comerços Aprenents que es fa amb el Centre de Normalització Lingüística i que ofereix formació personalitzada a la mateixa botiga. Ja han passat pel programa 55 comerços. Pel que fa al foment del català a l'espai públic, el passat estiu es va posar en marxa un cicle de cinema a la fresca en català i un de contacontes en barris i places de Manresa, amb una mitjana de 120 espectadors per dia. I pel que fa a l'àmbit administratiu, s'han fet formacions al personal municipal, s'han inclòs clàusules lingüístiques d'obligat compliment en la contractació pública i subvencions, s'ha creat la Taula per al Foment de l'Ús Social del Català —que ja agrupa 66 entitats, entre elles Òmnium Bages-Moianès— i s'ha creat la Bústia Ciutadana per la Llengua, que ja ha resolt una trentena de consultes.
Amb això, el president d'Òmnium ha volgut reconèixer el compromís i els esforços de l'Ajuntament i ha expressat la seva voluntat de seguir treballant conjuntament, obrint nous espais de conversa en català a través del projecte Vincles i traçant aliances amb entitats, com ha fet recentment amb el Baxi Manresa, amb qui han impulsat accions per normalitzar l'ús del català a l'esport, un dels principals espais de socialització.
Trobades amb els alcaldes
La reunió amb Marc Aloy de Manresa és la cinquena de les trobades que Antich fa amb els alcaldes de les ciutats del país on les llistes d'espera per accedir als cursos de català són (o havien estat) més llargues. En aquesta, també hi han participat la presidenta d'Òmnium Bages-Moianès, Sílvia Sanfeliu, i el referent de llengua de la junta d'Òmnium Bages-Moianès, Jaume Puig. En els últims mesos, Òmnium Cultural s'ha reunit amb els alcaldes de Girona, Lluc Salellas; de Barcelona, Jaume Collboni; de Figueres, Jordi Masquef; i de Lleida, Fèlix Larrosa.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor