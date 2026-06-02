CINEMA
El Cine París de Solsona busca nous voluntaris
L'entitat necessita personal i convoca una sessió formativa el divendres 12 de juny per explicar les feines de projeccionista, bar, cap de sala, crispetes i taquilla
REGIÓ7
El voluntariat és clau pel bon funcionament del cine París de Solsona, que va obrir portes l'abril de l'any passat amb un sistema de gestió comunitària. Per aquest motiu, els responsables de l'entitat fan una crida per trobar persones que vulguin formar part del col·lectiu, ja que el grup d'un centenar de voluntaris que es van inscriure en l'arrancada del projecte ha disminuït i els qui mantenen dempeus la sala tenen massa feina, segons expliquen. Tothom que hi pugui estar interessat, pot participar en la sessió formativa que tindrà lloc el divendres 12 de juny.
La inauguració va ser "una fita" possible "gràcies al suport de l’Ajuntament, l’esforç de la junta de l’associació, però, sobretot, de totes les persones voluntàries que es van interessar a participar i a fer possible el projecte", apunten des de l'associació dels Amics i Amigues del Cine París. "Actualment, un centenar de persones participen activament en les tasques corrents del cinema, fent crispetes, venent entrades, projectant les pel·lícules, servint al bar i realitzant el control de sala en els 3 torns de programació setmanals", afegeixen: "la majoria participen al voltant d’entre 1 i 10 vegades l’any, mentre que els més fidels han repetit fins a 20 vegades. La programació prèvia de torns, cada 2 mesos, permet donar estabilitat a la planificació, malgrat que també comptem amb una llista de voluntaris d’emergència".
Des de l'entitat expliquen que "a l’abril, vam realitzar una enquesta entre l’equip de voluntaris i la valoració que en fan és molt positiva en tots els aspectes, fet que ens omple d’alegria i agraïment. Una de les coses més valorades és la de participar en un projecte comunitari que promou el cinema i la cultura a Solsona, així com la possibilitat de conèixer gent nova i diferent i el bon ambient entre voluntaris".
No obstant això, "la participació dels voluntaris inscrits inicialment s’ha reduït i el pes recau en un grup cada vegada més petit que han d’assumir una pressió més gran de torns". Per aquest motiu, des del cine París es fa "una crida a la captació de nous voluntaris".
En aquest sentit, l'entitat organitza una sessió de formació que tindrà lloc el divendres 12 de juny a les 19 h per explicar quines són les tasques que es duen a terme al cine: projeccionista, bar, cap de sala, crispetes i taquilla. Des del París, aquesta iniciativa es planteja tant com una convocatòria per captar nous voluntaris com per reciclar-ne d'altres que ja estan en actiu.
Així mateix, qui vulgui ser voluntari, però no pugui assistir a la reunió informativa, es pot inscriure a la web https://www.cineparis.cat/fes-te-soci-a/ o bé escriure a info@cineparis.cat.
