Clint Eastwood es retira del cinema als 96 anys després de set dècades de trajectòria
L'anunci ha generat commoció en el món del cinema
Víctor Vargas Llamas
La família de Clint Eastwood, a través del seu fill, el músic Kyle Eastwood, ha confirmat allò que la indústria cinematogràfica temia però es resistia a acceptar: l’actor i director posa fi a la seva immensa carrera artística als 96 anys. D’aquesta manera, Jurat núm. 2 serà el títol amb què es tancarà definitivament la seva monumental trajectòria com a director.
La notícia ha desencadenat una onada de commoció, respecte i profunda admiració a Hollywood i a la resta del món, marcant el final de més de sis dècades darrere i davant de les càmeres. Les reaccions no s’han fet esperar.
La confirmació de la retirada ha generat una allau de reaccions d’actors, directors i figures de la cultura que van tenir el privilegi de treballar sota les seves ordres.
Generositat
Actors de la talla de Morgan Freeman (protagonista de Million Dollar Baby i Sense perdó) han compartit el seu sentir davant la notícia: “Treballar amb Clint era aprendre que el cinema es fa amb el cor i sense rodejos. El rodatge ja no serà el mateix sense el seu icònic ‘tallin’. Es retira el mestre, però ens queda la seva escola”, ha afirmat Freeman.
Per la seva banda, Meryl Streep, protagonista de Els ponts de Madison al costat d’Eastwood, que també la va dirigir, s’ha rendit al seu talent: “Clint posseeix una generositat única com a director; confiava en els seus actors com ningú més a la indústria. Ens va canviar a tots els que vam tenir la sort de mirar-lo als ulls darrere la càmera. La seva retirada ens deixa un buit enorme, però la seva obra és eterna”.
Tom Hanks, que va treballar sota les ordres d’Eastwood a Sully, ha elogiat la figura del cineasta: “Hi ha directors que imposen i directors que guien. Clint feia ambdues coses amb un murmuri. Veure’l treballar a la seva edat, amb aquella energia indomable, ha estat una de les lliçons més grans de la meva vida professional”.
Admiració
Festivals internacionals com el de Cannes, on Eastwood ha estat una figura venerada, han manifestat la seva admiració per la trajectòria del prolífic actor i director: “Es retira l’últim gran clàssic del cinema nord-americà, un cineasta que va demostrar que el classicisme i la modernitat podien conviure en una mateixa mirada”.
Warner Bros, l’estudi que va ser la casa cinematogràfica d’Eastwood durant gairebé tota la seva carrera, va emetre un emotiu comunicat de reconeixement: “Clint Eastwood és part de l’ADN d’aquest estudi i de la mateixa història del setè art. La seva disciplina, el seu respecte per l’ofici i la seva sobrietat al rodatge són un llegat inabastable. Respectem profundament la seva decisió i celebrem una carrera que mai no tindrà igual”.
Lucidesa
L’encarregat de fer oficial la notícia ha estat el seu fill, el reconegut músic de jazz Kyle Eastwood, qui ha col·laborat estretament en les bandes sonores de moltes de les pel·lícules del seu pare. En una intervenció íntima, Kyle va compartir els motius familiars i el sentiment del cineasta als seus 96 anys:
“El meu pare estima el cinema amb tot el seu ésser, però ha decidit que és hora de descansar i gaudir del camí recorregut. Jurat núm. 2 va ser un repte que va voler assumir amb la mateixa passió de sempre, però tots dos sabíem que seria la seva última funció. Està feliç amb el resultat i molt agraït al públic”.
Kyle també va destacar la increïble lucidesa del director fins a l’últim minut al rodatge: “A tots ens sorprèn la seva vitalitat de ferro; veure’l dirigir a la seva edat amb aquesta claredat mental ha estat el regal més gran per a nosaltres com a família i per a l’equip”.
