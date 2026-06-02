Jordi Selga Brunet dona a l'Ajuntament de Manresa una porta modernista d'alt valor històric i patrimonial
Original de la Casa Torra, situada a la plaça Independència, la peça s'incorporarà al fons del Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT) per conservar-la i exhibir-la
Regio7
A les dependències de l'Ajuntament de Manresa s'ha formalitzat la donació d'una porta modernista, original de la Casa Torra, de la mà del senyor Jordi Selga Brunet, propietari d'aquest objecte de gran valor històric i patrimonial. Aquesta peça passarà a formar part del fons del Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT).
La Casa Torra és un edifici modernista dissenyat pel reconegut arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa l'any 1910. Es troba situat en un xamfrà de la plaça Independència, a prop del passeig de Pere III, i està protegit com a bé cultural d’interès local. L'edifici manté els característics trets d'una casa independent però s'integra de manera original i típicamente modernista en l'espai urbà. Els locals de la planta baixa són comercials, mentre que els pisos superiors alberguen habitatges particulars i despatxos.
A l'acte de signatura de la donació hi han assistit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, juntament amb el donant, el senyor Jordi Selga i Brunet. També han estat presents la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez; el director del Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT), Eudald Serra Giménez; i Marta Basomba Sardà, esposa de Jordi Selga.
L’alcalde ha expressat el seu agraïment per aquesta donació, que ajuda a la preservació i promoció del patrimoni cultural de la ciutat. Per la seva part, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil s'ha compromès a garantir la conservació i seguretat de la porta modernista, així com la seva difusió i exhibició pública.
