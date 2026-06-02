INSTITUCIONS CULTURALS
Les vaga indefinida de bliblioteques s'estén a Manresa: com afectarà i què reclama el sector?
El sector convoca una manifestació unitària per aquest divendres a Barcelona reclamant millores en personal i reconeixement professional
Núria Sorribes, de Les Bases de Manresa: "la societat ha canviat i la funció de les biblioteques també"
Les biblioteques també estan en peu de guerra i aquest divendres 5 de juny faran visible el malestar amb una manifestació que reivindicarà millores en personal, equipaments i reconeixement professional, a més de l'abolició de la bretxa salarial de gènere que pesa sobre el gremi. "Serà el primer cop que tot el sector s'uneix en una protesta", afirma Laura Solà, delegada i portaveu de la CGT a més de directora de la biblioteca Volpelleres, de Sant Cugat del Vallès.
La mobilització, visible en pancartes i samarretes reivindicatives, es farà encara més evident en el dia a dia dels equipaments perquè la lluita es concretarà en la vaga indefinida convocada els divendres i dissabtes a partir d'aquest mateix 5 de juny. "Som l'equipament més ben valorat per la ciutadania", afirma Núria Sorribes, de la biblioteca Ateneu Les Bases, de Manresa. La possibilitat que hi hagi equipaments tancats és, doncs, ben factible i seria una imatge molt potent sobre el descontentament del sector.
El consorci que agrupa les quaranta biblioteques de la ciutat de Barcelona, dependents de la Diputació provincial, "van començar la lluita fa quatre anys", apunta Solà. "Tothom estava unit perquè hi ha una única administració", afegeix: "però arreu de Catalunya hi ha altres realitats, ja que el personal de les biblioteques depèn de diferents administracions". A Les Bases, per exemple, dues treballadores són de la Diputació de Barcelona i quatre de l'Ajuntament de Manresa. Quan s'amplia el focus a les altres demarcacions, hi entra en joc -encara que de manera minoritària- fins i tot la Generalitat, a més dels municipis i diputacions corresponents.
La reivindicació, doncs, va fer el salt de la capital catalana al conjunt del país i se centra en quatre punts: més personal, més inversió, reconeixement professional i eliminació de la bretxa salarial de gènere. Aquest darrer és un greuge heretat de la mateixa constitució del cos de bibliotecàries fa més d'un segle a través de l'Escola de Bibliotecàries que va posar dempeus la Mancomunitat de Catalunya: la condició femenina va ser argument per a atorgar a aquestes treballadores un sou menor, i el despropòsit es va fer encara més evident quan, en ser absorbit el sector per les administracions oficials, sobretot en l'actual etapa democràtica, no es van equiparar els càrrecs i els salaris amb els homònims d'altres àmbits de la mateixa administració.
"La llei obliga els municipis de més de cinc mil habitants a prestar el servei municipal de lectura pública", indica Solà. De la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya del 1993 en va emanar, sis anys després, un decret que "marcava qui ha de treballar en una biblioteca pública". El 2008, un altre decret posava sobre la taula "quant personal ha de treballar en una biblioteca i quantes biblioteques hi ha d'haver".
La legalitat, doncs, "marca els estàndards de nombre de treballadors, número de llibres, metres quadrats i horaris d'obertura que ha de tenir cada biblioteca". Més d'un quart de segle després, tal com consta en el comunicat fet públic pel sindicat, aquells paràmetres "ja no responen a la realitat actual". Fins i tot, anota Solà, "ha quedat obsolet el mapa de lectura pública del 2014, que tampoc es compleix del tot". La portaveu sindical emfatitza que "les administracions et diuen que es mouen dins dels estàndards, però aquests estàndards, que tenen una forquilla i van d'una xifra a una altra, estan obsolets".
La Catalunya del 2026, amb vuit milions d'habitants, és evident que no és la de finals del segle XX. Explica Sorribes que a Les Bases -com passa en molts establiments d'arreu del país-, es fa molta més feina que la de prestar llibres. "Som educadors comunitaris, fem programes de noves tecnologies per la gent gran, acollim presentacions, hi ha un munt de clubs de lectura, i amb llistes d'espera, .... Quan arriba la selectivitat, no hi ha una cadira buida. La societat ha canviat i la funció de les biblioteques també", indica la treballadora de l'equipament manresà.
Entre les millores, el col·lectiu també reclama la conciliació laboral, ja que "anem sobrecarregades de feina", en paraules de Solà. "Volem horaris ordenats i que es compleixin", conclou. Aportant una dada més al context de la situació, la portaveu de la CGT comenta que "l'increment de personal ha estat el mateix que el dels equipaments, és a dir, no s'ha contractat més personal sinó que s'ha dotat les noves biblioteques".
La manifestació d'aquest divendres dia 5 de juny començarà a les 11 del matí al davant de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, de la Universitat de Barcelona, al barri de Sants de la capital catalana. "Llegirem un manifest i anirem fins al centre", explica Solà, posant en relleu la importància que tot el sector de les biblioteques s'hagi unit per reclamar millors condicions de treball. "L'ús de les biblioteques s'ha disparat i som el servei més ben valorat", declara: "i estem arribant al límit".
