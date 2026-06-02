Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix "Los niños del Brasil": Jeremy Strong caçarà nazis
La producció internacional, del creador de "The Crown", Peter Morgan, la protagonitzen l'actor de "Succession", Jeremy Strong, l'actriu Gilllian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'"Unorthodox", Shira Haas
La minisèrie, de cinc capítols, tindria reservada la zona del pàrquing del Congost a partir d'aquest dimecres i fins al dia 10 de juny, i del 22 al 30 d'aquest mes
La plataforma Netflix torna a Manresa per al rodatge de la seva nova minisèrie, Los niños del Brasil, basada en la novel·la homònima escrita per Ira Levin (La semilla del diablo) el 1976 i inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. La producció, segons ha pogut saber aquest diari, aterraria aquesta setmana a la capital del Bages.
A falta de la confirmació oficial de la Manresa Film Office, la senyalització excepcional per rodatge -amb la prohibició d'aparcar- ja està penjada a l'exterior del Congost, al pàrquing del pavelló, des fa uns dies. Inicialment, està previst que l'equip que es desplaci a la ciutat filmi en aquest espai del 3 al 10 de juny (a partir d'aquest dimecres) i del 22 al 30 d'aquest mateix mes. Els nens del Brasil va tenir una versió cinematogràfica el 1978 dirigida per Franklin J. Schaffner amb Gregory Peck, Laurence Olivier i James Mason.
Com ja es va fer públic a finals de l'any passat quan Netflix va donar llum verda al projecte, el creador de The Cwown, Peter Morgan serà l'encarregat d'adaptar a la pantalla petita una minisèrie de cinc episodis d'una hora, produïda per World Productions i Orchid Pictures. El rodatge, que ja ha començat, passarà per diferents localitzacions del Regne Unit, Alemanya, Bulgària i Espanya. Morgan també exerceix de productor executiu amb Alex Gabassi, que dirigirà la sèrie. El repartiment de la sèrie suma un gran elenc internacional.
El Kendall Roy de 'Succession' i la protagonista d''Unorthodox'
El protagonisme recau en l'actor Jeremy Strong, conegut pel paper de Kendall Roy a l'exitosa Succession, pel qual va guanyar un Emmy. Strong donarà vida a Yakov Liebermann -paper que va portar Olivier als Oscars-, que dedica la seva vida a portar els fugitius del Tercer Reich davant la justícia; l'acompanyaran Gillian Anderson (The X Files, Sex Education, The Crown), que interpretarà el paper de Frieda Steiner; l'actor catalano-alemany Daniel Brühl, que interpretarà el personatge de Von Harteneck; August Diehl (Maleïts malparits), que assumirà el rol del temible científic nazi Meinhardt; Shira Haas, la protagonista de la minisèrie també de Netflix, Unorthodox (i l'avi de la qual va sobreviure a l'holocaust), que serà Anna Koehler; i Lizzy Caplan, en el paper d'Hannah Liebermann.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: "A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula"
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner