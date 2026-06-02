FUNDACIÓ SGAE
‘La tercera fuga’ i ‘No’ triomfen en els premis Max
Dues peces de creadors catalans reben el nombre més gran de guardons en les categories de teatre i de dansa. ‘1936’ s’alça com a Millor espectacle teatral
Marta Cervera
La tercera fuga, obra de Victoria Szpunberg i Albert Pijuan estrenada al TNC, va triomfar en la categoria de teatre i No, espectacle de la jove companyia La Venidera –formada pels catalans Irene Tena i Albert Hernández–, es va imposar en dansa a la gala de la 29a edició dels premis Max que atorga la SGAE, celebrada ahir a la nit al Teatre Romà de Mèrida. Els dos espectacles van aconseguir tres guardons. No, una coproducció estrenada al Centre de Dansa Matadero que es va veure al Festival Grec, es va alçar amb el premi al Millor espectacle de dansa, Millor coreografia i Millor ballarina per a Tena. Tot un reconeixement.
La tercera fuga, una gran producció del TNC aplaudida per crítica i públic, es va emportar el guardó a Millor autoria teatral Millor actor per a Ton Vieira i Millor elenc de teatre. L’obra, que torna a la cartellera la temporada vinent i també viatjarà a Madrid i París, té com a protagonista una família jueva inspirada en la mateixa història de Szpunberg, que va arribar a Catalunya quan era nena fugint de la dictadura argentina.
Los nuestros, l’altra gran favorita, estrenada al Teatro Valle Inclán, es va alçar amb dos guardons: Millor direcció d’escena per a Lucía Carballal i Millor actriu per a Mona Martínez. Però el premi de Millor espectacle de teatre va ser per al 1936, un muntatge sobre la Guerra Civil espanyola dirigit per Andrés Lima és enfilat al Centre Dramàtic Nacional la gira del qual no va passar per Catalunya.
El guardó a Millor ballarí va ser per a Juan Berlanga per Juancaballo. Faula, aplaudida coreografia de Roser López Espinosa estrenada al Mercat de les Flors, es va emportar el premi a Millor elenc de dansa.
Revelació
Zorra dorada, una peça potent sobre la violència sexual creada i interpretada per Elisa Forcano, es va endur el premi a Millor espectacle revelació, mentre que Iván López-Ortega va guanyar el de Millor autoria revelació per Taxidermmia de una alondra. En la categoria de Millor espectacle musical o líric es va imposar Hacia ecos de lo sagrado de Nao d’Amores, una experiència sensorial; com a Millor espectacle de carrer, Gota, de Txema Muñoz, i com a Millor espectacle infantil, La maestra, d’Anita Maravillas & Portal 71. La bailaora Sara Baras va recollir el premi especial Aplaudiment del públic per Vuela, bonic homenatge a Paco de Lucía, mentre que el productor Jesús Cimarro, actual director del Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida, va rebre el Max d’Honor.
La gala, dirigida per Cristina Silveira, va reivindicar la importància dels petits començaments i dels orígens a través d’una dotzena d’actuacions. Va incloure un petit homenatge a Margarita Xirgu, famosa actriu catalana que va deixar empremta a Mèrida.
