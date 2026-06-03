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Cicle de concerts

El concert «Oneiroi» del festival Espurnes Barroques omple l’església de Sant Miquel de Castelltallat

L’expectació que havia despertat aquest recital no va decebre els assistents

El concert «Oneiroi» del festival Espurnes Barroques omple l’església de Sant Miquel de Castelltallat | JAUME GRANDIA

El concert «Oneiroi» del festival Espurnes Barroques omple l’església de Sant Miquel de Castelltallat | JAUME GRANDIA

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JAUME GRANDIA

Manresa

El Festival Espurnes Barroques va portar a l’església de Sant Miquel de Castelltallat, al terme de Sant Mateu de Bages, el concert Oneiroi, amb peces de Francesco Cavalli, Benedetto Ferrari o Claudio Monteverdi. L’expectació que havia despertat aquest recital, amb el recinte de l’església ple de gom a gom, no va decebre els assistents, que van gaudir d’un concert extraordinari. Per cloure la sessió musical, a la sortida van poder degustar un pica-pica del restaurant Casal de Castelltallat, amb una copa a vi del celler Vins Urpina (Ampans).

El concert «Oneiroi» del festival Espurnes Barroques omple l’església de Sant Miquel de Castelltallat

El concert «Oneiroi» del festival Espurnes Barroques omple l’església de Sant Miquel de Castelltallat

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