Cicle de concerts
El concert «Oneiroi» del festival Espurnes Barroques omple l’església de Sant Miquel de Castelltallat
L’expectació que havia despertat aquest recital no va decebre els assistents
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JAUME GRANDIA
Manresa
El Festival Espurnes Barroques va portar a l’església de Sant Miquel de Castelltallat, al terme de Sant Mateu de Bages, el concert Oneiroi, amb peces de Francesco Cavalli, Benedetto Ferrari o Claudio Monteverdi. L’expectació que havia despertat aquest recital, amb el recinte de l’església ple de gom a gom, no va decebre els assistents, que van gaudir d’un concert extraordinari. Per cloure la sessió musical, a la sortida van poder degustar un pica-pica del restaurant Casal de Castelltallat, amb una copa a vi del celler Vins Urpina (Ampans).
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