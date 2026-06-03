Joel Badia, realitzador de documentals i fotògraf: "Instagram està ple d’imatges espectaculars, però buides de contingut"
El videògraf manresà ha estrenat recentment un documental sobre la primera expedició catalana a l'Everest, que es projectarà aquest dijous als Cinemes Bages Centre
"Avui en dia, és molt fàcil capturar imatges espectaculars, fins al punt que les hem acabat normalitzant. Amb un petit dron, pots aconseguir plans impressionants. En canvi, les històries continuen tenint la capacitat de sorprendre i emocionar", reflexiona Joel Badia (Manresa, 1996). El realitzador manresà, que treballa com a freelance, ha fet de la imatge la seva forma d’expressió artística. La seva sensibilitat per la muntanya l’ha dut a documentar expedicions i reptes com els de Kilian Jornet o a rememorar fites com la primera expedició catalana al cim del món, amb el documental Everest 1985, que es projectarà aquest dijous als Cinemes Bages Centre, a dos quarts de nou del vespre.
"El documental mostra el retrobament dels primers catalans que van coronar el sostre del món", explica. Amb la col·laboració de Biel Macià en la filmació, va reunir els membres d’aquella primera expedició en un refugi de muntanya del Pirineu per rememorar la travessa per l’Himàlaia. L'obra recrea l'ascensió al cim i, al mateix temps, mostra en qui s'han convertit aquells aventurers. "També és una forma de parlar de l’essència de l’alpinisme d’aquell temps. Anaven a l’aventura, sense telèfon i amb uns recursos que no són els actuals", explica.
Aquesta fascinació per les històries de muntanya i aventura ve de lluny. Badia va començar a estimar el món audiovisual mentre mirava documentals d’esquí. "D’adolescent em van regalar una càmera GoPro i vaig començar a fer els primers videos", recorda el realitzador, que va decidir explorar aquella afició formant-se en mitjans audiovisuals, "sense saber que aquella passió es convertiria en una feina".
Ben aviat va començar a col·laborar en filmacions promocionals i curses de muntanya i aquelles primeres experiències li van permetre consolidar un estil propi que l’ha dut a participar en projectes engrescadors com immortalitzar els reptes de Kilian Jornet als Pirineus i als Alps. "Amb la resta de l'equip, el seguim per trams, i quan gravem amb ell són dies molt intensos", assegura Badia, que afegeix que Jornet té la capacitat de contagiar l’amor per la muntanya. Recentment, també ha estat als Estats Units per filmar el repte de Jornet per recórrer tots els fourteeners (muntanyes de més de 14.000 peus), del qual aviat s'estrenarà una sèrie documental.
La seva feina li ha permès viatjar pel món i col·laborar en tota mena de projectes audiovisuals, però assegura que el que més el motiva són els documentals de gran format. "La majoria de feines que hi ha en el sector audiovisual són fer vídeos curts d'un minut per les xarxes socials, però a mi m’agrada documentar històries a un ritme més lent".
Ara, es prepara per viatjar a Namíbia per filmar una expedició de globus aerostàtics. La idea, però, no és només capturar imatges boniques des del globus. "Instagram està ple d’imatges espectaculars, però buides de contingut". En contraposició, vol fer un "documental reflexiu" i ja té el títol pensat: Namip (que vol dir desert, en l'idioma nama) en mans del vent. "Vivim d’una forma en què volem controlar-ho tot, fins i tot cronometrem el temps. En canvi, volar en globus és una incertesa brutal perquè no pots controlar cap a on et dirigeixes», explica Badia, que assegura el més gratificant és transmetre històries que arribin als espectadors.
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